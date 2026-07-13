Mujer caminaba por Avenida Universidad, se desvaneció y murió en la banqueta

Una intensa movilización de los servicios de emergencia se registró en las inmediaciones de la colonia Oxtopulco Universidad, en la alcaldía Coyoacán, luego de que una mujer de aproximadamente 50 años de edad, en situación de calle, perdió la vida tras desvanecerse de forma repentina a mitad de la banqueta.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Universidad y la calle Oxtopulco. De acuerdo con las primeras versiones recabadas entre testigos de la zona, la mujer se encontraba caminando de manera habitual frente a una taquería local cuando, de un momento a otro, cayó al suelo y quedó completamente inconsciente.

Al notar que el impacto había sido severo y que la víctima no volvía en sí, los empleados del establecimiento comercial se comunicaron de inmediato con los números de emergencia para solicitar apoyo médico urgente.

Confirmaron el fallecimiento

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pertenecientes al sector Universidad, quienes resguardaron el área, así como paramédicos a bordo de una ambulancia para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, tras una detallada revisión en el lugar, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que el cuerpo ya no presentaba signos vitales.

Ante el diagnóstico de los socorristas, los policías preventivos procedieron a acordonar la banqueta y dieron el aviso correspondiente a las autoridades ministeriales de la demarcación.

Intervención de la Fiscalía

Más tarde, personal especializado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se dio cita en el punto para tomar conocimiento de lo sucedido e iniciar la carpeta de investigación pertinente.

Los peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a las instalaciones de la Coordinación Territorial en Coyoacán 2. Se espera que, a través de la necropsia de ley correspondiente, el Servicio Médico Forense logre determinar si el deceso se debió a causas naturales, como una afección cardíaca, o a algún otro factor relacionado con las condiciones climáticas y de vulnerabilidad.