Identifican a joven que falleció por festejos en Ángel de la Independencia

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó la noche de este miércoles que ya fue identificado el joven que falleció durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, ocurridos el martes en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia.

La dependencia confirmó el reconocimiento de la víctima apenas unas horas después de que, durante la tarde de este miércoles, difundiera una ficha informativa con sus características físicas para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de sus familiares.

Gracias a la difusión de la información por parte de autoridades, medios de comunicación y usuarios de redes sociales, la Sedesa, a cargo de Nadine Gasman, informó que el joven “ya fue plenamente identificado”, por lo que dio por concluida la búsqueda de sus familiares.

Foto: Cuartoscuro

Agradecen apoyo ciudadano

Sin embargo, no se reveló el nombre de la víctima, quien de acuerdo con la ficha de búsqueda como señas particulares presenta un lunar junto a la comisura labial derecha y otro en la parte superior derecha del abdomen.

Además de un tatuaje con la inscripción “Lia Renata” en el costado derecho del torso; otro con una araña en tonos grises debajo del ombligo, del lado izquierdo

En un comunicado, la Secretaría de Salud agradeció la colaboración de quienes compartieron la ficha de búsqueda y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de la Ciudad de México brindará el acompañamiento y el apoyo necesario a sus familiares.

Tras el fallecimiento de cuatro personas en Reforma, el Gobierno de la CDMX alista un operativo especial de protección civil para el juego México-Inglaterra. Foto: Mateo Reyes | Excélsior

El joven es una de las cuatro personas que perdieron la vida durante los festejos masivos registrados tras la victoria de México frente a Ecuador, que reunió a más de un millón 400 mil aficionados en distintos puntos de la capital del país, principalmente en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino

El joven fue encontrado la madrugada de este miércoles en estado inconsciente en las calles de Tíber, esquina con Lerma y trasladado al Hospital Rubén Leñero, por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.