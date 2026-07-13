Azcapotzalco, la alcaldía más afectada por tormenta; colapsan avenidas de CDMX

La lluvia con tormenta eléctrica que cayó este lunes en la Ciudad de México fue más intensa en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.

Para las 20:00 horas, la zona con mayor lluvia acumulada era la colonia Victoria de las Democracias, en Azcapotzalco, con 21 milímetros (mm), equivalentes a 21 litros por metro cuadrado.

Fotos: SSC

Le seguían la colonia Cruz Blanca, en Cuajimalpa, con 15.75 mm, y la colonia Tlamaca, en Gustavo A. Madero, con 15.25 mm, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

El Heroico Cuerpo de Bomberos había atendido 35 árboles caídos, dos encharcamientos, cuatro cortocircuitos y un poste caído.

Fotos: SSC

Se reportaron encharcamientos en vialidades como Constituyentes, Eje 6 Sur, Circuito Interior, Marina Nacional y Paseo de la Reforma, entre otras.

Para este martes se prevé que continúen las lluvias de hasta 25 mm en la Ciudad de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.