Joven de CCH reportada como desaparecida, no estaba perdida…

Una joven mujer identificada como Dasha Yunhuet N quien era buscada por su familia y otras personas en la Ciudad de México, dio señales de vida en el estado de Nuevo León y aseguró que no fue víctima de ningún delito, que su desaparición fue voluntaria.

La joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente en la CDMX era buscada desde el pasado 16 de octubre, su ficha de búsqueda publicada por la Fiscalía General de Justicia capitalina detallaba que se le vio por última vez en Tepalcates, Iztapalapa, Ciudad de México, frente a la puerta dos de CCH Oriente.

Así su ficha de búsqueda Especial

Al realizar diversas investigaciones, finalmente las autoridades la localizaron en el estado de Nuevo León, la joven que ya tiene 18 años no puede ser obligada a regresar debido a que ya es menor de edad.

En redes sociales fue compartida una fotografía de Dasha quien sostiene un cartel con las fechas 17 de octubre de 2008 y la de 17 de octubre de 2026, al parecer dando la fecha en que nació y la fecha en que cumplió 18 años, es decir alcanzó la mayoría de edad.

En la ficha de búsqueda además se daban detalles de sus datos personales, como un lunar en medio de las cejas, lunar en la clavícula del lado izquierdo tipo rombo oscuro, cicatriz en mano derecha.

Indicaban que el día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, blusa de manga larga cerrada color negro, tenis blancos, gorro de estambre color negro, con orejas de osito.

La joven no dio detalles sobre con quién estaba ni los motivos por los que decidió abandonar de esa forma su hogar.