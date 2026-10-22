Delitos de alto impacto disminuyen 64.5% en CDMX

Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyeron 64.5 por ciento entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2019, mientras que frente a 2024 la reducción fue de 17.3 por ciento, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante la glosa del documento, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez expuos ante los diputados del Congreso de la CDMX, destacó que la disminución abarca distintos delitos que afectan a usuarios del transporte público, automovilistas, comerciantes y habitantes de la capital, entre ellos el robo con violencia en el Metro, a transportistas, a repartidores, a negocios, a casa habitación y a transeúntes.

Entre los resultados reportados, señaló reducciones superiores a 90 por ciento en el robo con violencia en el Metro, el robo a transportistas y el secuestro, al comparar las cifras con las registradas en 2019.

También reportó disminuciones mayores a 80 por ciento en el robo a repartidores, el robo de vehículo con violencia, el robo a pasajeros de microbús y el robo a cuentahabientes.

En tanto, los robos a negocio, casa habitación, transeúntes, pasajeros de taxi y usuarios del Metro sin violencia, así como las lesiones provocadas por arma de fuego, registraron reducciones superiores a 65 por ciento respecto a 2019. El robo de vehículo sin violencia disminuyó más de 50 por ciento.

En materia de homicidio, el informe indica que durante agosto de 2026 se registraron 43 casos, cifra que la dependencia identifica como la más baja para ese mes en los últimos 20 años.

Asimismo, la SSC reportó la detención y presentación ante el Ministerio Público de 6 mil 700 personas por su probable participación en delitos de alto impacto.

Del total de acciones policiales reportadas, 288 personas fueron detenidas por su probable participación en homicidio y 151 por lesiones provocadas con arma de fuego. Además, se informó de 86 detenciones relacionadas con el delito de violación.

En los operativos también fueron aseguradas 2 mil 497 armas de fuego, 10 mil 002 cartuchos y 182 cargadores. En cuanto a drogas, el reporte contabiliza mil 432.81 kilogramos de aparente marihuana, 227.63 kilogramos de probable cocaína y 92.52 kilogramos de metanfetamina, entre otras sustancias.

La dependencia agregó el aseguramiento de 4 mil 398 vehículos, 236 vehículos parcialmente desmantelados y mil 191 motocicletas desvalijadas.

Como parte de las acciones contra las estructuras criminales, el informe refiere la identificación de 806 personas vinculadas presuntamente con liderazgos de grupos o células delictivas, distribución de drogas, extorsión y robos de vehículos y a casa habitación.

Además, reporta la atención de 48 objetivos prioritarios generadores de violencia y la desarticulación de 20 células delictivas.

En materia de prevención, el documento señala que el programa Territorios de Paz e Igualdad acumuló más de mil 500 acciones entre noviembre de 2025 y agosto de 2026, con una asistencia aproximada de 300 mil personas en 39 territorios.

En el entorno escolar, la SSC reportó 20 mil 329 acciones preventivas mediante Sendero Seguro y 7 mil 235 acciones de presencia policial en planteles educativos.