Cae influencer venezolana con millones en exclusiva zona de CDMX

Una joven venezolana, presunta influencer en Instagram terminó frente al Ministerio Público en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que policías la sorprendieran con una fuerte cantidad de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo acreditar.

En la cuenta de redes sociales de @siete_letras se señala que se trata de María Fernanda “N”, al parecer la joven llevaba consigo un millón 154 mil pesos mexicanos y 8 mil 700 dólares estadounidenses.

Una vez que los elementos policiacos se percataron de esto, la joven intentó explicar su situación y, entre lágrimas, mostró a los agentes su perfil de Instagram para hacerles saber que era influencer y tenía presencia en redes sociales. Sin embargo, eso no fue suficiente para aclarar de dónde había salido el dinero que llevaba.

Al no poder presentar documentos o comprobantes que respaldaran la procedencia de los recursos, la mujer de origen venezolano fue trasladada ante el Ministerio Público, junto con el dinero asegurado, para que se investigue su origen.

En breve las autoridades determinarán si los recursos tienen una procedencia lícita o si existe alguna irregularidad que amerite continuar con una investigación penal.