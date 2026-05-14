Jannik Sinner tumba récord de Djokovic: 32 victorias en fila y una racha nunca antes vista en el tenis

El italiano Jannik Sinner estableció este jueves un nuevo récord en el circuito profesional al alcanzar 32 victorias consecutivas en torneos ATP Masters 1000, superando la marca previa de Novak Djokovic. El número uno del mundo derrotó al ruso Andrey Rublev por 6-2, 6-4 para avanzar a las semifinales del Abierto de Italia.

Con este triunfo, Sinner se convierte en el primer jugador desde la creación del formato en 1990 en encadenar cinco títulos de esta categoría (París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026) y mantenerse en la ruta por un sexto trofeo consecutivo. Durante esta racha, el italiano ha ganado 64 de los 66 sets disputados.

Jannik Sinner venció a Runlev. REUTERS

Sinner domina como Nadal

El tenista de 24 años igualó además a Rafael Nadal como los únicos jugadores capaces de alcanzar las semifinales en los primeros cinco Masters 1000 de una misma temporada.

No juego para batir récords, juego para contar mi propia historia", declaró Sinner tras el encuentro en la pista central del Foro Itálico. "Significa mucho para mí, pero mañana es otro rival y condiciones diferentes".

Sinner se enfrentará por un pase a la final a Daniil Medvedev. El ruso, séptimo sembrado, avanzó tras remontar un parcial adverso ante el español Martín Landaluce, quien ingresó al cuadro como perdedor afortunado (lucky loser), con un marcador final de 1-6, 6-4, 7-5.

La victoria de Sinner ante Rublev mejora su efectividad histórica en torneos de este nivel a 121 triunfos en 150 partidos. Sólo Rafael Nadal (123) posee un registro superior en sus primeros 150 encuentros en torneos Masters 1000.

Jannik Sinner durante el punto final para ganar el partido de este jueves. REUTERS

El italiano busca transformarse en el primer tenista local en ganar el torneo de Roma desde que Adriano Panatta lo consiguiera en 1976. El Abierto de Italia representa la última escala de relevancia antes del inicio de Roland Garros, programado para el 24 de mayo, donde Sinner buscará completar el Grand Slam de carrera.Título SEO

Las mayores rachas en Masters 1000

J. Sinner: 32 (2025-Act.)

N. Djokovic: 31 (2011)

N. Djokovic: 30 (2014-15)

R. Federer: 29 (2005-06)

R. Nadal: 23 (2013)

N. Djokovic: 23 (2013-14)