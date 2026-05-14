Consiguen avance de 50% en reparación de megafuga de agua en Iztapalapa

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se alcanzó 50 por ciento de avance en la reparación de la tubería se agua que se fracturó en Iztapalapa, contingencia que se registró en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán.

Actualmente se llevan a cabo los trabajos necesarios para montar una segueta de 48 pulgadas (1.21 metros).

Mientras que personal del área de drenaje de la Segiagua evalúa el lugar, ya que muy cerca pasa otra línea subterránea, por lo que no quieren correr riesgos adicionales durante la intervención.

Foto: Especial

El ducto afectado corresponde a una tubería de 36 pulgadas (91 centímetros), parte del sistema hidráulico que abastece al Tanque Cerro de la Estrella. El tramo dañado será sustituido debido a que cuenta con más de 60 años en operación, por lo que el tiempo estimado de los trabajos es de aproximadamente 36 horas”.

Los trabajadores se han encargado de controlar el sistema de válvulas para aislar el tramo y controlar el flujo en ambos extremos, para que la calle no se vuelva a llenar de agua, como ocurrió la noche del miércoles.

También continúa el desfogue controlado y la excavación, ya que esto permitirá inspeccionar el funcionamiento de la red.

Después se procederá con segmentar la línea afectada para fortalecer el suministro exclusivamente a través de la segunda tubería de conducción, esa maniobra evitará la interrupción total del servicio en el área de influencia.

Foto: Especial

La Segiagua remarcó que el tiempo estimado para la reparación se debe al tamaño de la tubería afectada, pues en los tubos con diámetros de 40 centímetros a 1.7 metros, el tiempo de reparación va de las 10 a 70 horas, según las condiciones de la estructura, terreno, maniobras y necesidades de la zona.

Apoyo a la población

En cuanto al abasto de agua para los vecinos afectados, se brindará apoyo gratuito con cinco pipas, así como con garrafones de Agua Bienestar, de los cuales se entregaron 110 durante el miércoles.

De acuerdo con el censo realizado, se contabilizaron 44 viviendas afectadas, cuyos habitantes tuvieron daños en muebles, patios y enseres domésticos.

Una vivienda presentó daños derivados de las excavaciones. También se registraron afectaciones menores en dos escuelas, únicamente en áreas de patios, así como en el estacionamiento de un hotel y de un comercio cercano”.

Foto: Especial

Para atender a los vecinos se instaló un Centro de Mando y Atención Ciudadana sobre la calle Tenochtitlán, para recibir solicitudes de apoyo, levantar reportes, participar en los censos y recibir alimentos durante la contingencia.

Recordamos a la población, cuyo suministro depende de los Tanques Cerro de la Estrella, que estas maniobras implican una reducción en el suministro y se podrían presentar bajas presiones en la zona, se solicita fortalecer los hábitos de uso y consumo responsable del agua, así como reportar en la Línea H2O *426 la falta de agua o solicitud de pipas de forma gratuita”.

*DRR*