Azcapotzalco destaca baja en delitos y rescate de espacios públicos

La alcaldesa de Nancy Núñez, compareció este miércoles 13 de mayo ante el Congreso capitalino, donde presentó un balance de los avances que, aseguró, ha tenido su administración en beneficio de la gente de Azcapotzalco.

Durante su participación destacó que ya fueron atendidas más de 32 mil solicitudes ciudadanas, además de la reparación de más de 25 mil baches y una inversión histórica de más de 40 millones de pesos para recuperar espacios públicos en la demarcación.

La alcaldesa de Nancy Núñez

10 mil delitos de alto impacto menos

En temas de seguridad, señaló que se registraron 10 mil delitos de alto impacto menos en comparación con el mismo periodo de la administración pasada, resultado —dijo— del trabajo coordinado con el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México.

La alcaldesa de Nancy Núñez

También resaltó la estrategia “Caminos de Paz”, enfocada en mejorar iluminación y rehabilitar calles, principalmente en zonas con mucho paso peatonal y puntos considerados de alta incidencia delictiva.

Nancy Núñez aseguró que en Azcapotzalco también se impulsa el deporte y la cultura como parte de la construcción de paz, y recordó que la alcaldía recibió el Premio Estatal del Deporte 2025 por el trabajo realizado en ese rubro.

Diputadas y diputados reconocieron que el trabajo territorial en la alcaldía ha dado resultados visibles para la ciudadanía.

Al cerrar su comparecencia, la alcaldesa llamó al Congreso local a seguir trabajando en conjunto por la población de Azcapotzalco y afirmó que el proyecto de transformación en la demarcación “llegó para quedarse”.

*bb