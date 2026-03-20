Janecarlo Lozano proyecta 40 km de nuevos Senderos de Paz e inaugura el primero

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, mantiene su apuesta por la construcción de territorios de paz en toda la demarcación.

Acompañado por 300 vecinos de las colonias Gertrudis Sánchez y Nueva Tenochtitlán, inauguró un Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza de 3 kilómetros, ubicado sobre avenida Oriente 95, entre Eduardo Molina y Oriente 94.

Cabe destacar que durante el año pasado se construyeron 80 kilómetros de estos senderos, mientras que para este año se proyecta la edificación de 40 kilómetros más, distribuidos en 16 avenidas.

En el nuevo sendero se instalaron 600 luminarias, además de realizar trabajos de rehabilitación vial y la creación de 20 murales que buscan fortalecer la identidad de la comunidad.

También se intervinieron áreas deportivas en el camellón y se colocó una velaria donde se realiza la representación del viacrucis durante Semana Santa.

De acuerdo con el alcalde, estas obras buscan revertir el abandono y la inseguridad que por años afectaron a diversas colonias, mediante acciones integrales que mejoran tanto la infraestructura como la percepción de seguridad.

“Este es el nuevo rostro de Gustavo A. Madero. No son solo luminarias: estos tres kilómetros representan un territorio de paz, donde niñas y niños pueden caminar tranquilos. Los murales devuelven color a las calles. Es un sendero dedicado a mujeres y niños, porque si una mujer camina sin miedo, toda la comunidad lo hará”.

“Queremos que no sea solo un sendero, sino una comunidad segura, donde se viva en tranquilidad y sin miedo, sabiendo que los impuestos se están invirtiendo en beneficio de la gente”, dijo Janecarlo Lozano.

El plan contempla que cada sendero tenga una extensión mínima de dos kilómetros, con la instalación de entre 200 y 300 luminarias, así como la intervención de camellones, áreas verdes y cruceros para mejorar la movilidad peatonal y reducir riesgos.

Las vialidades contempladas incluyen Puerto Mazatlán, Chiquihuite, Ticomán, Tecnológico, Tenayuca-Chalmita, Ferrocarril Hidalgo, José Loreto Fabela, Cabo Finisterre, Eva Sámano, Colector 13, Ampliación Juventino Rosas, Constitución, Zacatecas, Centenario y Joyas, entre otras.

Con estas acciones, la alcaldía busca consolidar una red de senderos seguros que conecte distintos centros de barrio y fomente espacios más accesibles y propicios para la convivencia comunitaria.