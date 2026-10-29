Invitan a ver ofrendas en viejos vagones del Trolebús; evento gratis en CDMX
Trabajadores del STE aprovecharon los trolebuses y vagones antiguos del tren para montar sus altares.
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) invitó a los usuarios a visitar su museo y apreciar las ofrendas de Día de Muertos que montaron los trabajadores de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.
Las ofrendas tienen la característica de que los trabajadores aprovecharon los vehículos antiguos que se exhiben en el Museo del STE para montar sus ofrendas.
Hay trolebuses y vagones de tren con conductores cadavéricos, flores y muchos colores.
El museo estará abierto todo el fin de semana y el acceso es gratis.
Está ubicado en el Eje 7 Sur Municipio Libre, entre Plutarco Elías Calles y Andrés Molina Enríquez, en San Andrés Tetepilco, Iztapalapa.
Y brinda servicio de las 10:00 a las 17:00 horas.