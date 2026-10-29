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Invitan a ver ofrendas en viejos vagones del Trolebús; evento gratis en CDMX

Trabajadores del STE aprovecharon los trolebuses y vagones antiguos del tren para montar sus altares.

Por: Jonás López

Los trabajadores montaron una ofrenda en un trolebús antiguo que se exhibe en el Museo del STE.
Los trabajadores montaron una ofrenda en un trolebús antiguo que se exhibe en el Museo del STE.Especial STE

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) invitó a los usuarios a visitar su museo y apreciar las ofrendas de Día de Muertos que montaron los trabajadores de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

Las ofrendas tienen la característica de que los trabajadores aprovecharon los vehículos antiguos que se exhiben en el Museo del STE para montar sus ofrendas.

Hay trolebuses y vagones de tren con conductores cadavéricos, flores y muchos colores.

Los trolebuses son piezas centrales en las ofrendas que se exhiben en el Museo del STE.
Los trolebuses son piezas centrales en las ofrendas que se exhiben en el Museo del STE.Especial STE

El museo estará abierto todo el fin de semana y el acceso es gratis.

Está ubicado en el Eje 7 Sur Municipio Libre, entre Plutarco Elías Calles y Andrés Molina Enríquez, en San Andrés Tetepilco, Iztapalapa.

Y brinda servicio de las 10:00 a las 17:00 horas.  

Trabajadores de diferentes áreas del STE instalaron sus ofrendas relacionadas con el servicio de transporte eléctricos que en la Ciudad de México ya tiene más de cien años dando servicio.
Trabajadores de diferentes áreas del STE instalaron sus ofrendas relacionadas con el servicio de transporte eléctricos que en la Ciudad de México ya tiene más de cien años dando servicio.Especial STE

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