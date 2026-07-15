Investigan amenazas con arma de fuego contra personal de una obra en la alcaldía Benito Juárez

La Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez inició una carpeta de investigación tras la denuncia formal presentada el pasado 13 de julio de 2026 por el delito de amenazas contra el personal de seguridad de una obra en construcción ubicada en la Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Santa Cruz Atoyac. Los hechos bajo investigación ocurrieron el viernes 10 de julio de 2026 aproximadamente a las 12:30 horas, en un contexto de creciente tensión en las inmediaciones del desarrollo inmobiliario.

De acuerdo con las constancias de la investigación, el hostigamiento escaló de manera posterior a la imposición de sellos de clausura ciudadana en el predio. Los denunciantes señalaron que dicha movilización vecinal estuvo encabezada por personas que se identificaron como miembros y representantes del movimiento político dirigido por Arturo Aparicio Velázquez. A partir de este suceso, el personal que labora de manera cotidiana en el sitio comenzó a reportar constantes actos de intimidación.

El incidente más grave quedó registrado en la declaración ministerial de José Luis Corona García, quien se desempeña como guardia de seguridad en el acceso posterior de la obra, situado sobre la calle Centenario. El trabajador relató que dos hombres se aproximaron hacia él y uno de ellos lo amenazó de forma directa expresando: “Mira carnal, somos gente de aquí de Santa Cruz, yo sé que eres trabajador de aquí y que contigo no es el pedo, pero se están pasando (…), dile a tus jefes que no se sigan pasando (…) o va a valer (…) parejo”. Mientras pronunciaba la advertencia, el sospechoso mostró un arma de fuego fajada a la cintura, al tiempo que su acompañante grababa la interacción con un teléfono móvil.

Vecinos de la zona y trabajadores del desarrollo expresaron su preocupación ante las autoridades debido al impacto que estos actos de intimidación puedan generar en la paz social del Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Ante el riesgo inminente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo de vigilancia preventiva en el perímetro de la obra para salvaguardar la integridad de los empleados y mantener el orden público mientras la Fiscalía local desahoga las diligencias necesarias para identificar a los presuntos agresores.