Implementan operativo vacacional en límites de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa

Las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo desplegaron un operativo conjunto en sus límites territoriales para garantizar la seguridad durante el período vacacional.

El objetivo es proteger el patrimonio de las familias en la zona colindante.

Se trata del Operativo Conjunto Verano Seguro que se aplicará del 16 de julio al 31 de agosto.

Contará con un despliegue de policías, patrullas, motopatrullas, drones y puntos de vigilancia en las colonias ubicadas en los límites de ambas demarcaciones.

Mantendrá presencia las 24 horas de los siete días de la semana, con el objetivo de prevenir robos a casa habitación y otros delitos.

Los alcaldes de Cuajimalpa de Morelos, Carlos Orvañanos, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, dieron el banderazo al operativo.

Orvañanos explicó que el operativo reforzará la vigilancia en puntos estratégicos y permitirá mantener presencia institucional permanente para reducir las oportunidades de que se cometan delitos.

“Estamos convencidos de que solamente con coordinación y con la presencia de las alcaldías en la zona limítrofe vamos a mantener los buenos resultados alcanzados en los últimos años”, dijo a través de un comunicado conjunto.

Cuajimalpa aportará más de 15 elementos, tres unidades, dos motopatrullas y dos drones.

Tabe dijo que este esfuerzo conjunto busca que, mientras los vecinos salen de vacaciones, las autoridades vigilen y cuidan de sus bienes.

Cada uno pone su granito de arena, cada uno contribuye con unidades, con elementos y con tecnología para vigilar mejor esta zona que compartimos frontera, seguimos trabajando sin fronteras, pensando que en esta colonia la gente no sabe exactamente qué le toca a cada Gobierno y como la respuesta no es a mí no me toca, nos ponemos a trabajar en conjunto para sumar las fuerzas, y así tener mejores resultados para garantizar la seguridad”, dijo.

La alcaldía Miguel Hidalgo instalará de manera estratégica en la zona limítrofe 15 puntos fijos de vigilancia, 4 unidades y 24 elementos, además estará operando el Centro de Monitoreo de Duraznos.