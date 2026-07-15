Niegan usar predio del Colegio Rébsamen para pagar reparación del daño

Un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México declaró como improcedente que se tomará como garantía el predio del Colegio Rébsamen, como forma de pago de la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas que dejó el derrumbe del centro educativo en septiembre de 2017.

La petición fue interpuesta por la directora y dueña de la escuela, Mónica Villegas "Mis Moni", con lo que buscaba saldar la reparación del daño que asciende a casi 11 millones de pesos que le corresponden a los familiares de las 26 personas que fallecieron en el colegio.

Sin embargo, el impartidor de justicia, de la Unidad de Gestión Especializada de Ejecución de Sanciones, negó la solicitud que hizo la mujer que cumple una condena de 29 años, debido a que el inmueble se encuentra en un juicio de extinción de dominio.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

En audiencia desarrollada este miércoles, el juzgador determinó que se hiciera un procedimiento económico coactivo, el cual consiste en una nueva investigación de propiedades y cuentas de “Miss Moni”, para determinar si tiene otro medio de solventar dicha reparación emitida en sentencia.

En entrevista, el abogado Noe Franco explicó que Miss Moni está dispuesta a pagar; sin embargo, refirió que no tiene otra forma de pago y que el costo del predio del Colegio Rébsamen valía cerca de los 30 millones, por lo que era suficiente para cubrir con el pago señalado.

Ella en audiencia dijo que no tenía otra forma de pago más que su inmueble, que a criterio de ella valía más de 30 millones de pesos”, dijo el abogado.