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Niegan usar predio del Colegio Rébsamen para pagar reparación del daño

La dueña del colegio que se derrumbó por el sismo del 19 de septiembre de 2017 cumple una condena de 29 años de prisión

Por: Iván Mejía

Escombros y estructura interna del Colegio Enrique Rebsamén ubicado en la alcaldía Tlalpan.
El abogado de Mónica Villegas explicó que no tiene otra forma de pago más que el predio del Colegio Rébsamen, que vale cerca de 30 millonesFoto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México declaró como improcedente que se tomará como garantía el predio del Colegio Rébsamen, como forma de pago de la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas que dejó el derrumbe del centro educativo en septiembre de 2017.

La petición fue interpuesta por la directora y dueña de la escuela, Mónica Villegas "Mis Moni", con lo que buscaba saldar la reparación del daño que asciende a casi 11 millones de pesos que le corresponden a los familiares de las 26 personas que fallecieron en el colegio.

Sin embargo, el impartidor de justicia, de la Unidad de Gestión Especializada de Ejecución de Sanciones, negó la solicitud que hizo la mujer que cumple una condena de 29 años, debido a que el inmueble se encuentra en un juicio de extinción de dominio.

CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2023.- A sis años de la tragedia ocurrida en el Colegio Rébsamen de la alcaldía Tlalpan en donde murieron 19 pequeños y 7 adultos por el terremoto ocurrido en la ciudad, familiares y amigos acudieron a la zona donde se encontraba el colegio para rendir homenaje a sus seres queridos. Posteriormente acudieron al Memorial Colegio Rébsamen ubicado en la Alameda Oriente para conmemorar a los niños, niñas y personal que perdiera la vida tras el sismo. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

En audiencia desarrollada este miércoles, el juzgador determinó que se hiciera un procedimiento económico coactivo, el cual consiste en una nueva investigación de propiedades y cuentas de “Miss Moni”, para determinar si tiene otro medio de solventar dicha reparación emitida en sentencia. 

En entrevista, el abogado Noe Franco explicó que Miss Moni está dispuesta a pagar; sin embargo, refirió que no tiene otra forma de pago y que el costo del predio del Colegio Rébsamen valía cerca de los 30 millones, por lo que era suficiente para cubrir con el pago señalado.

Ella en audiencia dijo que no tenía otra forma de pago más que su inmueble, que a criterio de ella valía más de 30 millones de pesos”, dijo el abogado.

Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen, destacó que el tema de Frida Sofía, fue un error del tamaño del mundo – Foto: Especial
Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen Foto: Especial

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