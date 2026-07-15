Desplegarán en CDMX mega operativo por inicio de vacaciones de verano

A fin de garantizar un arranque de periodo vacacional de verano, en paz, a partir de las 06:00 horas de este jueves 16 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pondrá en marcha un megaoperativo de seguridad y vialidad; se desplegarán 14 mil 808 policías en toda la capital para reforzar la vigilancia en zonas de alta afluencia, terminales de autobuses, carreteras, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corredores turísticos.

Se dará prioridad a plazas comerciales, bancos, cajeros automáticos, restaurantes, cines, teatros, bosques, mercados y romerías, así a los principales puntos turísticos de la capital, entre ellos el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Polanco, Santa Fe y Xochimilco.

El dispositivo permanecerá vigente hasta el 30 de agosto y busca contener la incidencia de delitos patrimoniales durante una de las temporadas con mayor movilidad de personas dentro y fuera de la ciudad, adelantó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los elementos de la Policía Metropolitana, sectorial, Bancaria e Industrial, Auxiliar y de la Subsecretaría de Control de Tránsito. estarán apoyados en mil 103 patrullas, 39 motocicletas, ocho motoambulancias, 12 grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Además de puntos de alta concentración de capitalinos y turistas, también se reforzará la seguridad en las cuatro centrales camioneras —Norte, TAPO, Taxqueña y Observatorio—, en la estación Buenavista del Tren Suburbano y en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) con mayor flujo de pasajeros, como Pantitlán, Indios Verdes, El Rosario, Instituto Politécnico Nacional, Martín Carrera y Santa Marta Acatitla.

En las salidas y accesos carreteros hacia las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Toluca y México-Puebla, así como en el AICM, también habrá presencia permanente de policías para atender el incremento en los desplazamientos de vacacionistas.

La SSC informó que uno de los objetivos prioritarios será prevenir delitos como robo a transeúnte, de vehículo, a cuentahabiente y a casa habitación, además de reforzar el operativo “Pasajero Seguro” en el transporte público.

El dispositivo de seguridad policial iniciará a partir de las 06:00 horas del jueves 16 de julio y concluirá el domingo 30 de agosto de 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad personal y patrimonial de las personas que acuden, evitando la alteración al orden público, faltas administrativas y la comisión de delitos.”, preciso la dependencia.

El despliegue abarcará las 16 alcaldías y la vigilancia se ajustará de manera dinámica conforme aumente la afluencia de visitantes durante las semanas del periodo vacacional, agregó la SSC en un comunicado.