Intocable deleita sus seguidores con 'aire que da vida' desde el Zócalo
Desde horas previas al grito, varias personas convirtieron la plancha del Zócalo en una pista de baile
El grupo Intocable inició su presentación en el Zócalo capitalino con motivo de las fiestas patrias, la presentación inició con la canción "Aire", la cual desató una ola de aplausos y gritos emocionados de sus fans.
Al son del acordeón, los asistentes entonaron la letra de la canción y el vocalista finalizó al grito de "Viva México".
Después el grupo entonó la canción "Si me duele, que duela", causando la euforia de los asistentes.
La música ha formado parte importante de la celebración patria desde esta tarde, cuando se empezó a escuchar música de banda en la esquina de 20 de Noviembre con Plaza de la Constitución y la gente se reunió alrededor del grupo de música para cantar y bailar.
Un poco más tarde se empezó a escuchar un grupo de tambora a un lado de Catedral y la gente bailó alrededor de ellos.
Un grupo de jovencitas con diademas tricolor también bailaron al ritmo de la cumbia, que se escuchó más tarde en la plancha del Zócalo.
Y luego hubo varios cantantes que emocionaron a los asistentes con diversas melodías: desde El Rey hasta 'Acá entre nos'.
Cifras de las secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gobierno indican que hasta el momento hay 180 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino.