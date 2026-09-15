Con verbena, música y comida, Coyoacán celebra Día de la Independencia

Cientos de personas acudieron al Centro de Coyoacán a celebrar el Grito de Independencia.

Entre música, baile y una gran oferta gastronómica, los asistentes abarrotaron los jardines Hidalgo y Centenario, además la romería que se instaló en calles cercanas.

Los festejos incluyeron el uso de los huevos rellenos de confeti, matracas, espuma en aerosol, brujitas, sombreros, bigotes postizos, playeras de la selección y maquillaje tricolor.

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Desde las 16:00 horas comenzó el cartel musical, cuyo elenco encabezó Merenglass.

Un grupo versátil interpretó temas añejos de Timbiriche, Luis Miguel y otros.

Restauranteros de la zona ofrecieron una amplía variedad de alimentos, como tacos, chorizo argentino, brochetas, ramen, pambazos, pozole, aguas frescas, marquesitas, fresas con crema, entre otros.

Y no faltaron los clásicos de Coyoacán, como los churros rellenos, chocolate, café, donas, tortas y panqué.

A las 22:45 horas, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, encabezará la Ceremonia por el 216 Aniversario del Grito de Independencia, en el balcón del antiguo edificio del ayuntamiento de la demarcación también conocido como Casa de Cortés.

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Visitantes consideraron que el ambiente fue muy familiar y que notaron que no estaba tan saturado.

Todo está muy bien, hay muchas familias, un ambiente agradable, con música en vivo y mucha comida, sobre todo, entonces está excelente”, dijo Dante García, padre de familia quien acudió con su esposa y dos hijas.

“Está muy vacío a comparación de otros años”, dijo Jessica, una joven quien acudió con su mamá y hermano.