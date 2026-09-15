El amor por México unió familias en la BJ en festejo patrio

En una jornada en la que convivieron música, aromas de antojitos, y bebidas tradicionales, miles de familias, algunas con bebés en brazos, niños en carriola y hasta mascotas, disfrutaron en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez de una celebración llena de color y tradición por el 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México.

El Verde, blanco y rojo se podía ver en las luces que iluminaron la explanada, en las banderas que ondearon entre la gente, y se convirtieron en el eje de los festejos, que fueron encabezados por el alcalde Luis Mendoza.

Comenzaron con el arrío de la Bandera Nacional, pasadas las 17:00 horas. Minutos después ingresaron las primeras familias, y, poco a poco, la explanada central de la demarcación se convirtió en una gran verbena popular.

Había niños vestidos de charros, niñas con trenzas adornadas con moños tricolores y parejas que cargaron hasta con la mascota.

Entre ellos estaba Bruno, un perro pug de cuatro años, vestido de gala; llevaba traje de charro y sombrero.

Su humana, Itzel, dijo en entrevista a Excélsior que acudir a la celebración ya es una tradición.

“Venimos a comer aquí a la alcaldía (…) las fiestas son con pozole y esquites”, contó, mientras el pequeño pug posaba y caminaba entre la gente luciendo su traje charro y desatando la simpatía de los asistentes.

Los niños también llegaron preparados. Jesús Matías, de ocho años, había participado horas antes en un desfile escolar caracterizado como José María Morelos y Pavón, pero a la verbena y al grito en la explanada de la BJ llegó ataviado con sombreo de dos copas,, camisa blanca y corbatín. El pequeño de ocho años llevaba la bandera tricolor en la mano derecha.

“Me dijo que quería venir “mexicano”, contó su mamá, Claudia. Dijo que viven en Iztacalco, pero año con año visitan estas fiestas patrias la Benito Juárez, donde vive la abuela paterna.

“Además, aquí el ambiente es muy familiar” afirmó.

A los vestidos de tehuanas, chinas poblanas y hasta Adelitas, se sumó la casaca verde, de la Selección; esa que hizo vibrar a todo un país y a millones de mexicanos en el pasado Mundial 2026.

“La del Tri y el infaltable pambazo; así festejamos” dijo la señora Veronica Badillo, acompañada de su esposo y su hija, que disfrutaron de los platillos y antojitos que se ofertaban en la vendimia popular, instalada en Avenida División del Norte, al lado izquierdo de la explanada de la alcaldía.

En los pasillos y entre mesas y carritos se mezcalba los aromas de buñuelos, papas preparadas, atole blanco y champurrado.

Había brochetas de fruta con chocolate, brochetas de carne y tacos de distintos tamaños y sabores. Pero los esquites con tuétano eran los más solicitados.

Las bebidas tampoco faltaron: micheladas, y “un preparado”, con fruta fresca, acompañaron los antojitos . También se percibía un olor que parecía adelantarse a diciembre: el ponche.

Caña, guayaba y tejocote flotaban en grandes recipientes y eran servidos en jarritos de barro.

“Como debe ser”, dijo doña Alma, vecina de Benito Juárez desde hace más de cuatro décadas.

Llegó con su esposo y su nieto de dos años. Dijo que la BJ es “la más familiar para celebrar a Mexico”

“Cada año vengo (…) Los vecinos somos cooperativos, amables en general”, afirmó.

La noche se ilumina

A las 19:00 horas las luces del escenario se encendieron; el programa artístico arrancó con el dúo de música pop y ranchera “Canta Corazón”, que deleitó con éxitos de Alejandro Fernández y Luis Miguel; para abrir cartel a Grupo Baxter, Diego Schoening y Aleks Syntek.que cerrará la noche

Poco antes de las 9 llegó el alcalde, Luis Mendoza, arropado por decenas de vecinos. En entrevista para este diario el panista aseveró que en la BJ la democracia permite vivir en paz, al tiempo que invitó a festejar las fiestas patrias .

A las 23:00 horas, el edil encabezaría la ceremonia del Grito y las tradicionales arengas en honor de los héroes “que nos dieron patria, libertad y justicia”.

Un dispositivo de seguridad acompañó la jornada.

Blindar BJ360° y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía desplegaron personal acompañado en más de 30 patrullas; cinco ambulancias y cuatro unidades de primer contacto, para atender cualquier eventualidad.

También se realizaron cierres viales desde las primeras horas del día y hasta la madrugada del miércoles 16 de septiembre, en vialidades como División del Norte, Municipio Libre; Municipio Libre y Uxmal.