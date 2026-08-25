Inicia juicio contra DRO acusado por muertes en Colegio Rébsamen

A nueve años del colapso del Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, una juez determinó la apertura del juicio oral contra el Director Responsable de Obra (DRO), Juan Apolinar Torales, acusado por la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), el imputado habría otorgado su responsiva como Director Responsable de Obra para los inmuebles que conformaban el plantel educativo ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, alcaldía Tlalpan.

La representación social busca una sentencia de 270 años de prisión contra el acusado, de acuerdo con la acusación que obra en el expediente.

La investigación establece que el 2 de junio de 2017, Apolinar Torales suscribió diversos documentos dirigidos a la entonces autoridad administrativa de la Delegación Política de Tlalpan, mediante los cuales afirmó que los inmuebles que conformaban el colegio reunían las condiciones de seguridad necesarias para continuar en funcionamiento.

Colegio Enrique Rébsamen

Ese mismo día presentó ante la autoridad administrativa el Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, con folio 1327-5-17.

Posteriormente, el 7 de junio de 2017 presentó otro Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación, identificado con el folio 1368-5-2017.

Según la acusación, dichos documentos permitieron que el inmueble continuara funcionando como colegio y que, al momento de registrarse el sismo del 19 de septiembre de ese año, se encontrara ocupado por integrantes de la comunidad educativa.

El sismo provocó el colapso de una parte del Colegio Enrique Rébsamen y dejó un saldo de 26 personas fallecidas, 19 de ellas menores de edad.

Juan Apolinar Torales fue detenido en octubre de 2019, luego de permanecer prófugo y contar con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el caso.

Foto: Cuartoscuro/archivo.

De acuerdo con las investigaciones difundidas tras su captura, el DRO avaló meses antes del sismo que el plantel contaba con condiciones adecuadas de seguridad estructural.

La Fiscalía sostiene ahora que su actuación y los documentos que suscribió son parte de los elementos que deberán ser analizados durante el juicio.

Con la determinación de la jueza Fidelina Pérez Miranda, el caso entrará formalmente a la etapa de juicio oral, en la que un Tribunal de Enjuiciamiento deberá escuchar los argumentos de la Fiscalía, la defensa y las pruebas que sean admitidas.

Además de Juan Apolinar Torales, quien ahora enfrentará juicio oral, otros dos principales implicados ya fueron juzgados por el colapso del Colegio Enrique Rébsamen.

Foto: Cuartoscuro

Mónica García Villegas, “Miss Moni”, propietaria y directora del colegio, fue condenada por su responsabilidad en la muerte de las 26 víctimas. Su sentencia, que originalmente fue de 36 años y posteriormente fue modificada, quedó en 29 años de prisión tras una resolución de 2025. Actualmente permanece privada de la libertad y enfrenta además el proceso relacionado con la reparación del daño a las familias.

Juan Mario Velarde Gámez, otro Director Responsable de Obra, fue declarado culpable por el homicidio doloso de las 26 personas. En 2021 recibió inicialmente una sentencia de 208 años de prisión, aunque posteriormente la pena fue reducida a 70 años.

Francisco Arturo Pérez Rodríguez, otro DRO relacionado con el inmueble, también fue señalado por haber avalado aspectos estructurales del colegio. Su caso es distinto al de Velarde Gámez y Apolinar Torales; permaneció prófugo durante varios años y fue detenido en diciembre de 2022, de acuerdo con antecedentes del caso.