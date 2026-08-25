Tarde violenta en CDMX: asesinan a dos personas en Tláhuac y Venustiano Carranza

Durante la tarde de este martes, dos ataques con armas de fuego dejaron a dos personas sin vida en las alcaldías Tláhuac y Venustiano Carranza, hasta donde llegaron los servicios de emergencia, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para el levantamiento de los cuerpos y recabar indicios sobre los hechos.

El primer hecho ocurrió en la colonia Del Mar, en la alcaldía Tláhuac, en donde un hombre que iba a bordo de una bicicleta y que aparentemente la víctima trabajaba como repartidor de plataforma, fue alcanzado por dos personas que viajaban en una motocicleta.

Al momento de emparejarse, uno de ellos disparó en varias ocasiones contra el hombre, quien quedó tendido sobre la vialidad.

Policías de la SSC tomaron conocimiento de un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, que perdió la vida por una agresión directa con disparos de arma a de fuego en la esquina de las calles Pingüino y Aleta.

“El lugar fue acordonado y de lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes; en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros #C2 y @C5_CDMX para determinar cómo ocurrieron los hechos”, informó la SSC en redes sociales.

El otro hecho sucedió en la colonia Artes Gráficas, en la alcaldía Venustiano Carranza, en donde una balacera dejó a un hombre, de unos 50 años, sin vida frente al Mercado de Jamaica, la zona fue acordonada por la SSC.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores fueron dos personas que viajaban en una motocicleta, quienes solo realizaron un disparo contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

Elementos de la SSC acordonaron la zona, sin que la vialidad fuera cerrada por completo, en espera de los peritos de la FGJ.