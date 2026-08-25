Devuelven seis propiedades a legítimos dueños tras despojos

Seis familias fueron beneficiadas con la entrega de sus viviendas de las cuales fueron despojadas, la recuperación de los inmuebles estuvo a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), quien también consiguió asegurar otras ocho propiedades que están bajo investigación por ese delito.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, la devolución de propiedades se realizó en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

En el caso de los aseguramientos, éstos ocurrieron en Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

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También se realizó la entrega de pertenencias en Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

En los operativos participaron agentes del Ministerio Público, policías de investigación del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), así como especialistas en fotografía y video, quienes realizaron inspecciones y entrevistas, revisaron documentación presentada con información registral y catastral.

Entre los casos destaca el aseguramiento de un inmueble ubicado en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, relacionado con hechos ocurridos el 2 de marzo de 2023, cuando varias personas armadas, quienes dijeron pertenecer a ‘Los Tanzanios’, habrían intimidado y obligado a quienes cuidaban el predio a abandonarlo”.

Otro caso fue el de un par de hermanos que recuperaron su vivienda en la colonia Gertrudis Sánchez Segunda Sección, de la alcaldía Gustavo A. Madero, quienes fueron víctimas de una persona que se acreditó como integrante de una asociación civil.

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Tras ganarse la confianza de los hermanos, les ofrecieron remodelar algunos departamentos de la propiedad; sin embargo, tiempo después al sitio llegó un grupo de personas que expulsó a los dueños, también colocaron cámaras de vigilancia para saber cuándo las víctimas estuvieran en la zona e impedirles el paso.

Tras acreditar su derecho sobre la propiedad, la Fiscalía CDMX les devolvió el inmueble.