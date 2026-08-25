Alcaldía Benito Juárez entrega más de mil 400 kits escolares para el inicio de clases

Con una inversión total de 2 millones 449 mil 800 pesos destinadas a respaldar el presupuesto de los hogares de la demarcación, la alcaldía Benito Juárez realizó la entrega de mil 431 kits de útiles para el ciclo escolar 2026. La iniciativa social "Regreso a Clases BJ 2026" busca otorgar herramientas pedagógicas a estudiantes de primaria y secundaria inscritos en planteles públicos locales, con el objetivo directo de contrarrestar el abandono escolar y el rezago educativo en la demarcación.

Cada paquete distribuido contiene 16 artículos indispensables para las aulas, entre los que se incluyen mochila, cuadernos profesionales, calculadora básica, juego de geometría, diccionario, lápices, bolígrafos, marcatextos y colores. Al asumir el costo total de los útiles básicos, las autoridades locales buscan aliviar la carga económica sobre las familias, permitiéndoles canalizar sus recursos hacia la adquisición de uniformes y calzado para sus hijos.

Durante el evento institucional, el director general de Participación Vecinal y Vinculación, Juan Adrián González Bruzzone, afirmó: “Hoy entregamos mucho más que un kit escolar, entregamos una muestra de nuestro compromiso con las familias de Benito Juárez y con el futuro de nuestra niñez y juventud”. Los tutores beneficiarios de la zona destacaron la agilidad en la logística de atención y la relevancia del respaldo financiero. En ese sentido, la señora Verónica Rojas, vecina beneficiada, aseguró: “Nuestros niños están listos para iniciar las clases el próximo lunes. Muchas familias sí necesitamos este apoyo”.

En el marco del retorno a las aulas programado para la comunidad escolar, el gobierno del alcalde Luis Mendoza confirmó la activación preventiva del dispositivo de vigilancia "Regreso a Clases con Blindar BJ 360°". Dicho operativo desplegará patrullajes y vigilancia activa en los entornos escolares de la demarcación para resguardar la seguridad de los alumnos, la planta docente y los padres de familia durante las jornadas de ingreso y salida.