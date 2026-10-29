Ruge la F1: Más de 4 mil policías cuidarán el GP de México. Ojo con boletos y paquetes baratos

La Ciudad de México está lista para vivir uno de sus fines de semana más emocionantes del año. El Gran Premio de la Fórmula 1 rugirá en el Autódromo Hermanos Rodríguez y para ello, las autoridades capitalinas preparan un enorme operativo para cuidar a los miles de aficionados que llegarán a disfrutar de la carrera.

Autódromo Hermanos Rodríguez de cara a la F1 2026 GP de México

Desde este viernes 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre, más de 4 mil 300 policías estarán pendientes de todo lo que ocurra dentro y fuera del Autódromo, ubicado en la alcaldía Iztacalco. El operativo policial comenzará desde las 6 de la mañana del viernes y continuará hasta que termine la última actividad del domingo.

Habrá 2 mil 502 policías desplegados en los alrededores del circuito, acompañados de 427 patrullas, 135 motocicletas, nueve grúas y tres drones que vigilarán desde las alturas.

También estarán disponibles 15 ambulancias, una moto-ambulancia y personal especializado en emergencias médicas. Dos helicópteros Cóndores sobrevolarán la zona para detectar cualquier situación que requiera atención.

En tanto, otros mil 800 elementos de la Policía Bancaria e Industrial estarán pendientes de las entradas, las tribunas y distintos puntos del Autódromo.

Perritos policía entrarán en acción: Kali, Mali, Randy, Layla, Kira, Uzi, Beretta, Yaki, Atena, Nix y Zeus ayudarán a revisar accesos, zonas de comida, cajeros automáticos y otros espacios, principalmente para detectar drogas o explosivos.

Además, habrá 13 puntos de atención médica para auxiliar a quienes lleguen a sentirse mal o sufran algún accidente durante el evento.

Alternativas viales en la zona

Si no tienes planes de ir a la Fórmula 1, pero necesitas circular por Iztacalco o sus alrededores, las autoridades recomiendan utilizar el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, la calzada Ignacio Zaragoza, el Eje 4 Oriente Canal de Río Churubusco, así como las avenidas Plutarco Elías Calles y Té.

Así la seguridad en el GP de la F1 Especial

Recomendaciones a los asistentes

Lleva ropa cómoda, zapatos igual cómodos y únicamente las pertenencias necesarias. También conviene evitar objetos de vidrio, artículos punzocortantes, cinturones y mochilas, de acuerdo con las recomendaciones de la policía.

Si vas con familiares o amigos, pónganse de acuerdo desde antes en un punto de reunión por si llegan a separarse. Y una vez dentro, identifica las salidas de emergencia y respeta las indicaciones del personal. Si notas algo sospechoso, presencias un delito o necesitas ayuda, busca a un policía.

Un total de 404,958 aficionados se hicieron presentes durante el fin de semana del Gran Premio de México. (Víctor Mattar)).

Además, habrá presencia policial en el Centro Histórico y en corredores turísticos y gastronómicos, donde también se espera bastante movimiento por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

¡Aguas con los boletos, hospedajes o paquetes baratos!

Los estafadores aprovechan la desesperación de quienes buscan boletos de última hora, ante ello la Policía Cibernética de la Ciudad de México lanzó una advertencia porque en redes sociales, páginas de internet y plataformas de compraventa circulan supuestas ofertas de entradas, habitaciones de hotel, vuelos y paquetes turísticos que podrían ser mentira.

La policía señala que, si alguien publica que tiene boletos para la carrera mucho más baratos de lo normal, muestra fotografías, comprobantes de compra y hasta asegura que necesita venderlos urgentemente porque ya no podrá asistir, debes revisarlo con calma. Todo parece normal, hasta que te piden una transferencia para apartar las entradas.

Sergio Pérez Cadillac Formula 1 Team

Una vez que recibe el dinero, pueden pasar varias cosas: manda boletos falsos, entrega accesos duplicados o simplemente desaparece, bloquea al comprador y deja de contestar.

También advierten que hay anuncios de supuestas habitaciones cerca del Autódromo, departamentos disponibles a precios increíbles o paquetes que prometen incluir prácticamente todo: entrada a la carrera, hotel, avión y transporte.

Los delincuentes incluso utilizan fotografías de hoteles reales, logotipos de agencias conocidas y perfiles que parecen completamente normales para ganarse la confianza de sus víctimas.

Piden un anticipo para asegurar la habitación o liquidar el paquete y, una vez que tienen el dinero, cortan la comunicación.

Lo mismo sucede con supuestas promociones de vuelos, viajes en autobús y servicios de transporte privado. En algunos casos, además del dinero, buscan conseguir datos personales y bancarios.

La recomendación principal es comprar tus boletos únicamente en sitios oficiales o con vendedores autorizados.

Si vas a reservar un hotel, verifica que realmente exista y confirma directamente con el establecimiento. Lo mismo aplica para vuelos, autobuses y paquetes turísticos.

Tampoco te dejes presionar por vendedores que aseguran que solo les quedan dos entradas, que la promoción termina en cinco minutos o que necesitan el depósito de inmediato.

Además, mucho ojo con las transferencias a cuentas personales de desconocidos. Si alguien se niega a utilizar canales de pago seguros o no puede comprobar que su oferta es auténtica, lo mejor es buscar otra opción.

Por ningún motivo compartas contraseñas, códigos de verificación, fotografías de identificaciones o información bancaria con personas que acabas de conocer por internet.

Si sospechas que intentaron estafarte, guarda las conversaciones, capturas de pantalla, números de cuenta y comprobantes. Todo eso puede servir para presentar una denuncia.

La Policía Cibernética ofrece orientación las 24 horas del día en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.