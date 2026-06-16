Inauguran C2 en Xochimilco para reforzar seguridad ante retos globales

Con el objetivo de consolidar una estrategia de seguridad a la altura de los desafíos actuales, la alcaldesa Circe Camacho inauguró el nuevo Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C2) de Xochimilco. Esta obra representa una de las inversiones tecnológicas más importantes realizadas por la demarcación para robustecer la vigilancia y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias en el territorio.

La puesta en marcha de esta infraestructura adquiere relevancia primordial al coincidir con la celebración de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México, periodo caracterizado por un incremento sustancial en la movilidad de personas. Con este proyecto, la alcaldía se posiciona con herramientas avanzadas para enfrentar las exigencias de una urbe globalizada, priorizando de manera permanente la tranquilidad y protección de los habitantes locales. El nuevo complejo tecnológico integra sistemas de videovigilancia inteligente, mecanismos de monitoreo en tiempo real, botones de auxilio ciudadano y herramientas de comunicación operativa que agilizarán la coordinación de las fuerzas del orden.

Durante el acto protocolario, la mandataria local destacó la prioridad que tiene para su administración el bienestar de la comunidad. Al respecto, la alcaldesa afirmó que se está invirtiendo donde más importa, que es en la seguridad de la gente, y celebró que hoy Xochimilco cuente con mejores herramientas para prevenir, atender y responder de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía.

Este nuevo C2 marca un avance definitivo en la modernización de los servicios públicos de seguridad pública y refrenda el compromiso de la gestión local por edificar entornos protegidos. Mediante el uso de tecnología de última generación, prevención del delito y una planeación con visión de largo plazo, la demarcación fortalece sus capacidades institucionales de cara al futuro.