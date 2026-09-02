Destacan reducción histórica de pobreza multidimensional en CDMX

Como parte de los ejes centrales del segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, el Gobierno de la Ciudad de México resaltó que los programas sociales se consolidan como mecanismos fundamentales de redistribución para fortalecer el ingreso familiar, así como ampliar el ejercicio de los derechos ciudadanos bajo una vocación universal.

Bajo el principio de que "los derechos no dependen de la condición económica de las personas, sino de su calidad de ciudadanas y ciudadanos", el gobierno local ha impulsado la construcción del Ingreso Ciudadano Universal.

De acuerdo con los datos presentados por el propio gobierno capitalino, entre 2018 y 2024, la pobreza multidimensional en la Ciudad de México disminuyó de 64.8 a 54.7 por ciento. En el mismo periodo, la pobreza extrema se redujo prácticamente a la mitad, al pasar de 18.9 a 9.3 por ciento.

El informe enfatiza que estos avances reflejan el impacto de una política pública integral, que entiende que el combate a la marginación exige "actuar de manera simultánea sobre el ingreso, el acceso a derechos, los servicios públicos, la igualdad sustantiva y la redistribución de los cuidados".

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Asimismo, la administración capitalina advirtió sobre los retos en materia de bienestar temporal, señalando que en 2024 la pobreza de tiempo registró una incidencia de 57.1 por ciento, cifra que la ubica como la más alta entre las dimensiones de la pobreza multidimensional.

En ese sentido, el gobierno reafirmó su compromiso de garantizar que la ciudadanía cuente con tiempo suficiente para el estudio, el trabajo, la recreación y el cuidado personal.