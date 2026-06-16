Identifican a célula responsable de ordenar multihomicidio en Azcapotzalco

Las autoridades capitalinas tienen “plenamente identificada” a la célula criminal que ordenó el multihomicidio ocurrido la madrugada del domingo en la colonia Pueblo de Santa María Malinalco, alcaldía Azcapotzalco, donde cuatro integrantes de una misma familia fueron asesinados, entre ellos un menor de 13 años, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

El funcionario aseguró que ya se tiene identificadas tanto a los autores intelectuales y coordinadores de la agresión como al grupo criminal que fue blanco del ataque, por lo que continúan los trabajos conjuntos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para desarticular completamente a ambas organizaciones.

Detalló que “se tiene perfectamente identificados a los autores intelectuales y coordinadores del ataque y se tiene identificada también a la célula que recibió el mismo. Se está trabajando junto con la Fiscalía para terminar de desmantelar a ambas bandas delictivas”.

Ello, al revelar que las investigaciones apuntan a que el ataque está relacionado con una disputa entre dos grupos delictivos que operan en esa zona y que mantienen una confrontación derivada de la fragmentación de una organización criminal.

Explicó que “es un caso que se inscribe en una disputa que existe en la zona entre dos células delictivas locales. Este caso no tiene relación con el caso de la familia (ejecutada en Azcapotzalco) el mes de abril; (pero) sí podría relacionarse con otros hechos que están envueltos en esta dinámica de confrontación”.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Vázquez Camacho indicó que la disputa surgió a partir de la escisión de un grupo criminal con presencia en Azcapotzalco, lo que derivó en enfrentamientos entre las dos células resultantes.

El secretario agregó que las acciones emprendidas por las autoridades permitieron disminuir significativamente la violencia en la demarcación durante mayo, luego de la captura de varios líderes de ambas organizaciones.

Agregó que “hay que mencionar que, a partir de distintas medidas que se han tomado, entre ellas la detención de varios de los líderes de una y otra célula, el mes de mayo prácticamente tuvo saldo blanco en términos de homicidios en Azcapotzalco. Tuvimos este evento y tenemos una investigación avanzada”.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en un inmueble ubicado en la colonia Pueblo de Santa María Malinalco. De acuerdo con los reportes oficiales, hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon contra sus ocupantes.

Como resultado de la agresión murieron un menor de 13 años, un hombre de 39 años y dos mujeres de 35 y 26 años, todos integrantes de una misma familia.

Además, dos adolescentes lograron salir de la vivienda para pedir ayuda y resultaron lesionadas.