¿Ibas a hacer un trámite vehicular? SEMOVI CDMX anuncia suspensión temporal

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) dio a conocer que, por una falla en una plataforma externa donde se validan los datos de los vehículos particulares, quedaron suspendidos hasta nuevo aviso todos los trámites de control vehicular en la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad recordó que los usuarios pueden acudir directamente a cualquiera de los módulos Foto: Especial

Si ya tenías una cita programada para alguno de estos trámites, no necesitas acudir al módulo. La dependencia se pondrá en contacto contigo por correo electrónico o por teléfono para reprogramar la cita y evitar mayores afectaciones.

La Secretaría de Movilidad recordó que los usuarios pueden acudir directamente a cualquiera de los módulos Foto: Especial

Trámite de licencia permanente sigue operando

La Secretaría de Movilidad recordó que los usuarios pueden acudir directamente a cualquiera de los módulos Foto: Especial

La buena noticia es que los módulos que expiden la licencia permanente Tipo A y Tipo B siguen operando con normalidad. Las citas pueden hacerse en línea con la cuenta Llave CDMX o directamente en los módulos de atención.

¿Cuál es el horario?

La Secretaría de Movilidad recordó que los usuarios pueden acudir directamente a cualquiera de los módulos Foto: Especial

Los horarios de servicio para la licencia permanente se mantienen de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados atienden de 9:00 a 13:00 horas.

Estos son los módulos que siguen atendiendo

La SEMOVI recordó que, aunque los trámites de control vehicular están suspendidos, los módulos para tramitar la licencia permanente siguen abiertos en distintos puntos de la ciudad. Estos son los módulos disponibles: