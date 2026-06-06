¿Ibas a hacer un trámite vehicular? SEMOVI CDMX anuncia suspensión temporal
Por una falla donde se validan los datos de los vehículos particulares, quedaron suspendidos hasta nuevo aviso todos los trámites de control vehicular.
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) dio a conocer que, por una falla en una plataforma externa donde se validan los datos de los vehículos particulares, quedaron suspendidos hasta nuevo aviso todos los trámites de control vehicular en la Ciudad de México.
Si ya tenías una cita programada para alguno de estos trámites, no necesitas acudir al módulo. La dependencia se pondrá en contacto contigo por correo electrónico o por teléfono para reprogramar la cita y evitar mayores afectaciones.
Trámite de licencia permanente sigue operando
La buena noticia es que los módulos que expiden la licencia permanente Tipo A y Tipo B siguen operando con normalidad. Las citas pueden hacerse en línea con la cuenta Llave CDMX o directamente en los módulos de atención.
¿Cuál es el horario?
Los horarios de servicio para la licencia permanente se mantienen de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados atienden de 9:00 a 13:00 horas.
Estos son los módulos que siguen atendiendo
La SEMOVI recordó que, aunque los trámites de control vehicular están suspendidos, los módulos para tramitar la licencia permanente siguen abiertos en distintos puntos de la ciudad. Estos son los módulos disponibles:
- Acoxpa, en Calzada Acoxpa 436, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan.
- Azcapotzalco, en Nextengo 78, colonia Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco.
- Buenavista, en Jesús García 50, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.
- Chabacano, en Chabacano 43, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc.
- Chinampac de Juárez, en Enrique Contel 361, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.
- División del Norte, en Municipio Libre 314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez.
- El Retoño, en La Viga 1381, colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa.
- El Zarco, en El Zarco 510-1, Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Galerías de las Estrellas, dentro de la plaza comercial sobre Circuito Interior, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Insurgentes (Agencias Automotrices y Empresas), en Insurgentes Sur 263, primer piso, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.
- Insurgentes (Motocicletas, personas con discapacidad, vehículos antiguos, gasolina y ecológicos), en Insurgentes Sur 263, planta baja, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.
- Insurgentes (Foráneos), en Insurgentes Sur 263, tercer piso, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.
- Macromódulo Andrés Molina Enríquez, en Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa.
- San Lorenzo Tezonco, en Tláhuac 5662, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac.
- Universidad, en Avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
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