¡CDMX se hunde aceleradamente! NASA revela mapa de zonas que bajaron más de 2 cm al mes

La Ciudad de México enfrenta un desafío geológico histórico, y los datos más recientes de la misión NISAR de la NASA han dado cuenta de la gravedad de un problema que avanza de forma silenciosa bajo las calles: el hundimiento del terreno. Los datos recopilados revelan que hay zonas que registran hundimientos superiores a los dos centímetros por mes, lo cual está ligado principalmente a la extracción de agua subterránea y a la compactación del antiguo lecho lacustre sobre el que fue construida la capital.

A partir de datos recopilados por la misión NISAR, el Radar de Apertura Sintética desarrollado por la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India, un científico elaboró un mapa de subsidencia en la capital mexicana. Las mediciones fueron captadas entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026, y muestran zonas donde el suelo se hundió varios centímetros al mes.

En la imagen difundida por la agencia espacial, las áreas en azul oscuro corresponden a los puntos con mayor hundimiento, con registros superiores a 2 centímetros mensuales. Aunque la cifra puede parecer menor a simple vista, estos cambios se acumulan con el paso de los años y terminan provocando fracturas en calles, edificios, tuberías de agua e infraestructura urbana.

Imagen satelital que muestra el hundimiento de la CDMX. NASA

¿Por qué se hunde la Ciudad de México?

La Ciudad de México fue construida sobre antiguos lagos y terrenos blandos que, con el paso del tiempo, se han compactado por la extracción constante de agua subterránea. Ese bombeo reduce la presión del subsuelo y provoca que las capas arcillosas se compriman, generando un descenso gradual, desigual y persistente.

La NASA señala que la región ha sido un punto crítico de subsidencia durante décadas. Lo relevante ahora es que el satélite NISAR permite observar el proceso con mayor precisión desde el espacio, incluso en condiciones donde otros sensores tendrían limitaciones, como presencia de nubes o vegetación.

De acuerdo con la agencia, las zonas amarillas y rojas que aparecen en el mapa probablemente corresponden a ruido residual en las mediciones, una señal que se espera disminuya conforme el satélite acumule más datos y perfeccione sus observaciones durante su primer año de operación.

Tomas aéreas del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Cuartoscuro

Del lago de Texcoco al de Chalco: el pasado lacustre que sigue marcando a la capital

El mapa permite observar puntos clave ligados a la historia ambiental del Valle de México. Al noreste del aeropuerto aparece el lago Nabor Carrillo, un cuerpo artificial construido sobre lo que fue el lago de Texcoco. Su presencia recuerda que buena parte de la zona metropolitana se levantó sobre antiguos cuerpos de agua que fueron drenados durante siglos.

En las observaciones de la misión NISAR también destaca el lago de Chalco, un humedal ubicado en una región históricamente fértil. Ese antiguo sistema lacustre formó parte del hábitat natural del ajolote mexicano, especie en peligro de extinción y conocida por su capacidad de regenerar extremidades.

Vista del lago de Chalco. Cuartoscuro

Ángel de la Independencia, símbolo visible del hundimiento

Uno de los ejemplos más conocidos del hundimiento en la capital es el Ángel de la Independencia, monumento que fue construido en 1910 sobre Paseo de la Reforma para conmemorar el centenario de la Independencia de México.

Con más de 30 metros de altura, el Ángel no se ha hundido al mismo ritmo que el terreno que lo rodea. Por ello, con el paso de los años se han añadido 14 escalones a su base, una muestra visible de cómo el suelo circundante ha descendido gradualmente.

El Ángel de la Independencia es testigo del hundimiento en la CDMX. Cuartoscuro

NISAR: el satélite que puede medir cambios milimétricos en la Tierra

La misión NISAR fue lanzada en 2025 como una colaboración entre Estados Unidos e India. Su objetivo es monitorear cambios en la superficie terrestre, como hundimientos, desplazamientos de hielo, deslizamientos de tierra, afectaciones por desastres naturales y transformaciones en ecosistemas.

Para la Ciudad de México, sus datos pueden convertirse en una herramienta clave para identificar zonas vulnerables, planear infraestructura, anticipar riesgos y entender con mayor precisión cómo evoluciona un problema que afecta a millones de personas.

El nuevo mapa no solo confirma que la capital mexicana continúa hundiéndose; también muestra que el fenómeno puede ser medido desde el espacio con una precisión cada vez mayor. En una ciudad construida sobre el recuerdo de sus antiguos lagos, el suelo sigue contando una historia que no ha terminado.

La misión NISAR fue lanzada en 2025 por parte de EU e India. NASA

vjcm