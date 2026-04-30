Caen dos sujetos con droga y arma tras balacera en la colonia Morelos, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres en posesión de aproximadamente 80 kilogramos de aparente marihuana y un arma de fuego, quienes estarían relacionados con la agresión a balazos en contra de un joven en la alcaldía Venustiano Carranza.

Detenido Especial

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pintores y avenida Carpintería, en la colonia Morelos, donde policías acudieron tras el reporte de detonaciones. En el lugar localizaron a un hombre de 24 años con heridas visibles, quien fue trasladado por sus familiares a un hospital para recibir atención médica.

Corrieron a esconderse

A través del monitoreo en tiempo real del Centro de Comando y Control (C2) Norte, se dio seguimiento a la ruta de escape de los presuntos responsables, quienes ingresaron a un inmueble ubicado en las calles Labradores y Ferrocarril de Cintura, en la misma colonia.

Al arribar al sitio, los uniformados interceptaron a los sospechosos en un área común. Conforme al protocolo, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron un arma de fuego corta con cargador y dos cartuchos útiles.

En el lugar también fueron hallados dos costales azules, siete bolsas negras de distintos tamaños y tres vitroleros que contenían un vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 80 kilogramos.

Uno es menor de edad

Los detenidos, de 17 y 22 años de edad, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

De acuerdo con las autoridades, el detenido de 22 años cuenta con antecedentes, incluido un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024 por delitos contra la salud, así como una presentación ante el Ministerio Público en 2018 por robo a transeúnte con violencia.

Las primeras investigaciones señalan que ambos sujetos presuntamente forman parte de un grupo delictivo generador de violencia, dedicado a la extorsión, homicidio, robo y narcomenudeo en las zonas Centro y Norte de la capital.

En redes sociales, el jefe de la Policía capitalina informó que los detenidos, identificados como Israel Aldair “N” y Roberto “N”, habrían participado en el ataque armado contra el joven lesionado, y destacó que su captura se logró tras una persecución apoyada por videovigilancia del C2 Norte.

Asimismo, reiteró que la SSC continuará con acciones operativas e investigaciones para combatir a los grupos delictivos y fortalecer la seguridad en la Ciudad de México.

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