¡Sal a tiempo! Se esperan varias manifestaciones este martes 27 de enero en CDMX

Este martes último de mes se prevén movilizaciones a lo largo y ancho de la capital del país. Te damos horarios y motivos por los que diversos colectivos saldrán a las calles a manifestarse.

Manifestaciones

Profesores de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Tendrán movilizaciones a las 08:30 y 14:30 horas

Manifestación de la CNTE José Antonio García

Lugar: Local Sindical de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Belisario Domínguez # 32 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Los representantes de escuela y secretarios generales delegacionales, presentarán las propuestas para la próxima Asamblea Nacional Representativa de la CNTE que se llevará a cabo en el estado de Mérida, Yucatán, el próximo 31 de enero.

Opciones viales:

Circula por Circuito Interior, Av. Chapultepec y después Reforma, Eje 1 Poniente (Guerrero) o Eje 1 Oriente (Izazaga).

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma De México (Stunam)

Hora: 10:00 horas.

Bloqueo en Insurgentes Sur.

Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Av. Insurgentes Sur # 795 Colonia Nápoles Alcaldía Benito Juárez CDMX.

Motivo: Exigen que ningún trabajador académico o administrativo perciba un salario por debajo del salario mínimo.

Opción vial:

Usa División del Norte, Viaducto Miguel Alemán o Eje 5 Sur (San Antonio / Río Mixcoac).

Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad De México

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Av. Fray Servando Teresa de Mier # 32 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Exigen salario justo para fortalecer las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo.

Alternativa vial:

Doctor Río de la Loza, Eje 1 Poniente | Eje 1 Oriente, Avenida Hidalgo o Eje Central Lázaro Cárdenas para rodear la zona.

Partido Comunista Revolucionario de la Universidad Autónoma Metropolitana

Hora: 14:30 hrs.

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en Av. San Pablo Xalpa # 180 Colonia San Martin Xochinahuac Alcaldía Azcapotzalco CDMX.

Motivo: Mitin y periódico mural contra el imperialismo y la intervención extranjera en los pueblos de América Latina.

Opción vial: Utiliza Eje 4 Norte | Av. Refinería Azcapotzalco, Circuito Interior (Río de Los Remedios) o Eje 3 Oriente | Calzada Ignacio Zaragoza como rutas alternas.

Autoridad Tradicional y Cultural Triqui de la Ciudad De México

Hora: 16:00 horas.

Lugar: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Solicitan se aclare un adeudo de agua en el predio ubicado en la calle de Juan de la Granja # 74 colonia La Merced, alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Usa: Circuito Interior, Eje 1 Norte | Eje 1 Oriente o Avenida Chapultepec | Río de la Loza como opciones viales

Sindicato de trabajadoras y trabajadores Docentes y Administrativos de la Universidad de la Salud

HORA: 16:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen el reconocimiento de su organización para lograr condiciones generales de trabajo justas y dignas; así como el pago completo de las cuotas sindicales y los vales de fin de año 2024-2025, aumento salarial de 2025 y 2026.

Usa: Circuito Interior, Eje 1 Norte | Eje 1 Oriente o Avenida Chapultepec | Río de la Loza como opciones viales

Yo por las 40 horas

Hora: 20:00 horas.

Lugar: Estación División del Norte Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. División del Norte y Av. Universidad, Colonia Narvarte Poniente Alcaldía Benito Juárez CDMX.

Motivo: Realizarán la pega de carteles con el objetivo de dar a conocer la demanda de una reducción inmediata de la jornada laboral a 40 horas semanales, sin largos periodos de transición, con dos días de descanso obligatorio, sin afectaciones salariales y con mecanismos efectivos de cumplimiento y sanción, a fin de mejorar la calidad de vida.

*bb