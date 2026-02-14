Centro de monitoreo C2 Foro GNP se moderniza

Con 1,300 cámaras de alta tecnología, operadas por 9 estaciones con monitoristas las 24 horas del día, este centro está pendiente de todo lo que suceda durante los eventos y festivales que se efectúen, no solo en este recinto, también en el Palacio de los Deportes.

Este es el punto medular en cuanto al tema de Seguridsd en un evento masivo que refiere al estadio GNP”, explicó a Excélsior Adampol Valdespino, Gerente de Seguridad y Proteccion Civil Foro GNP (OCESA), quien aseguró que este centro de mando sirve para monitorear todos los riesgos que se puedan derivar de un evento, tanto en la parte interior del estadio como alrededor del mismo.

En el centro de mando se pueden observar, en tiempo real, las condiciones de riesgo que se puedan desarrollar dentro del inmueble durante la realización de un evento en todo el foro GNP y el autódromo. Se cuenta con cámaras fijas y temporales que ayudan a monitorear el comportamiento del evento, desde el ingreso de las personas que vienen en transporte público o en vehículo, zona de accesos y en la zona de público.

Se cuenta con tecnología fija en todo el inmueble, así como tecnología móvil denominada “Body Cam”, que es la que portan los elementos de seguridad colocadas en el pecho. Con esta nueva modernización, también se cuenta con el monitoreo de las condiciones climáticas y ambientales, referente a la contaminación ambiental.

Este sistema está conectado de manera directa con las autoridades capitalinas para los apoyos necesarios a través de la Policía Bancaria e Industrial PBI quien está a cargo de la seguridad en los eventos. Ahora todos los asistentes estarán seguros y con esta modernización en la tecnología en cámaras de vigilancia se trata de tener una mayor control y respuesta inmediata a cualquier eventualidad.