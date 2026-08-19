Caso Fátima: familia exige ratificar condena de 170 años a feminicida

La familia de Fátima Cecilia, la niña de siete años víctima de secuestro y feminicidio, solicitó a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmar la sentencia de 170 años de prisión impuesta a Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovanna Cruz Hernández, al considerar acreditada su responsabilidad en el caso.

A través de un comunicado difundido por Sonia López, tía de Fátima, se informó que ayer acudieron a la audiencia de alegatos aclaratorios derivada de la apelación, celebrada ante los magistrados Armando Sánchez Palacios, Benjamín Armando Avilés Plazola y Jorge Ponce.

En representación de la familia, Sonia y Miguel López, tíos de la menor y víctimas indirectas, solicitaron que se confirme la sentencia dictada el 30 de abril de 2025 por el juez Antonio Cortés Mayorga, que condenó a ambos responsables a 170 años de prisión, de manera individual.

La familia explicó que, durante el proceso de apelación, los sentenciados solicitaron la revocación del fallo y su liberación inmediata, por lo que ahora corresponde a los magistrados analizar los argumentos expuestos y emitir una resolución en los próximos días.

Ante ello, hicieron un llamado a los medios de comunicación, colectivas, organizaciones civiles y a la sociedad en general para mantenerse atentos al sentido de la resolución, al considerar que el caso representa un precedente en la lucha por la protección de la infancia y el acceso a la justicia.

"Para dar una memoria digna a Fati, empezamos con la búsqueda de verdad y justicia; finalmente logramos la sentencia que no nos devuelve a Fati, pero sí evita que las personas que la lastimaron lo hagan con otras niñas y niños", señala el comunicado.

La familia recordó que Fátima tenía apenas siete años cuando fue privada de la vida y sostuvo que la violencia contra la niñez no puede ser normalizada ni tolerada. Asimismo, expresó su confianza en que el Tribunal mantendrá la condena, al considerar que esta reconoce la gravedad de los hechos y representa un acto de justicia para la menor.

Finalmente, agradecieron el acompañamiento de la sociedad durante todo el proceso judicial y reiteraron el llamado a permanecer unidos y atentos a la resolución que emitirá el Tribunal en los próximos días, con el objetivo de que el caso de Fátima no quede en el olvido.