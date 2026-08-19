Fuerte lluvia colapsa vialidades en Tlalpan y la GAM; marcha lenta en Metro

Una jornada de fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica afectó la tarde y noche de este miércoles a la Ciudad de México, dejando a su paso severas afectaciones viales, acumulación de agua e inconvenientes en la red de transporte público, con principal impacto en las alcaldías Tlalpan y Gustavo A. Madero.

En el sur de la capital, la alcaldía Tlalpan registró los mayores niveles de concentración de agua. Hacia las 21:30 horas, el punto crítico se ubicó en la carretera Picacho-Ajusco al cruce con Periférico Sur —en los límites con Álvaro Obregón—, donde el acumulado alcanzó los 26.75 milímetros o litros por metro cuadrado.

A través de redes sociales, automovilistas y vecinos compartieron videos donde se observan fuertes corrientes de aguas broncas bajando sobre la vía principal de la carretera Picacho-Ajusco, complicando el tránsito de vehículos ligeros.

Tormenta eléctrica deja encharcamientos, ríos de agua y caos vial en la CDMX Especial

Por su parte, en el norte de la ciudad, la alcaldía Gustavo A. Madero acumuló importantes afectaciones desde las primeras horas de la tarde. En el cruce de Eje Central e Insurgentes Norte se registraron hasta 17.25 milímetros de precipitación, mientras que en las inmediaciones del paradero de Indios Verdes la acumulación llegó a los 14.50 mm.

Los encharcamientos en Insurgentes Norte, Circuito Interior y Calzada Vallejo provocaron asentamientos viales considerables y cortes a la circulación.

A la par de las complicaciones en superficie, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro activó el protocolo de marcha de seguridad por lluvia, lo que provocó el avance lento de los trenes en las líneas 2, 3, 4, 5, 8 y B, incrementando los tiempos de traslado de miles de usuarios.

Las autoridades capitalinas de protección civil hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir, evitar cruzar corrientes de agua en calles o avenidas e informar cualquier emergencia a los números del C5.