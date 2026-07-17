Otorgarán apoyo económico a hijos de personas desaparecidas en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acordó la creación de un programa de apoyo integral para niñas, niños y adolescentes cuyos padres o madres se encuentran desaparecidos, el cual contempla un apoyo económico mensual de dos mil 553 pesos por cada menor, además de acceso a vivienda, atención psicológica especializada y programas de bienestar.

El anuncio se dio tras una reunión entre autoridades capitalinas y familiares de personas desaparecidas. Al término del encuentro, Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino y abuela de dos menores cuya madre, Monserrat Uribe, desapareció en julio de 2021, calificó los acuerdos como un avance histórico para las infancias afectadas por este delito.

Después de tantas insistencias en administraciones pasadas, hoy afortunadamente vemos una luz en el camino para las infancias y adolescencias víctimas de desaparición", expresó.

Palmeros explicó que el apoyo económico será de dos mil 553 pesos mensuales por cada hijo o hija de una persona desaparecida, siempre y cuando los menores continúen con sus estudios, beneficio que se mantendrá hasta que concluyan una carrera universitaria.

Foto: Especial

Destacó que este nuevo apoyo será independiente de los programas sociales ya existentes, por lo que no sustituirá otros beneficios que actualmente reciben las familias.

Además del respaldo económico, el acuerdo contempla la entrega de vivienda digna, acceso a servicios de seguridad social, atención al bienestar emocional con personal especializado en infancias víctimas de desaparición, así como programas para garantizar el derecho al deporte y la recreación.

La activista recordó que estas medidas formaban parte de los compromisos asumidos por Clara Brugada con los colectivos de búsqueda, por lo que celebró que finalmente comiencen a materializarse.

Esto es algo que ya se le había exigido incluso a gobiernos pasados y hoy se está haciendo realidad. Las familias estamos satisfechas con la reunión", señaló.

Indicó que los acuerdos serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo que dará sustento jurídico a su implementación.

Palmeros consideró que la capital del país podría convertirse en un referente nacional para atender a las infancias afectadas por la desaparición de personas.

La Ciudad de México está dando el ejemplo para que esto no solamente se quede aquí. Es necesario que se replique para todas las infancias víctimas de desaparición en el país", afirmó.

Foto: Especial

También hizo un llamado a las autoridades federales a dimensionar el impacto de este fenómeno, al señalar que no existe una cifra precisa de niñas y niños que han quedado en situación de vulnerabilidad debido a la desaparición de sus madres o padres.

Lo que sí es real es que hay miles de niños que están siendo víctimas de la violencia y que habían sido invisibilizados por los gobiernos pasados", sostuvo.

De acuerdo con la activista, las familias que ya forman parte del Registro de Víctimas serán contactadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para acceder a los nuevos beneficios, mientras que aquellas que aún no estén inscritas podrán incorporarse para recibir el apoyo.

Durante la reunión participaron 46 familias, quienes, según Palmeros, manifestaron su conformidad con los acuerdos alcanzados. Añadió que uno de los aspectos prioritarios será la atención a la salud mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes, programa que comenzará a implementarse a partir del 1 de septiembre.

En la Ciudad de México se tiene registro de más de seis mil 500 personas desaparecidas, aunque colectivos de búsqueda sostienen que aún no existe un dato preciso sobre el número de menores afectados por esta problemática.