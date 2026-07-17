“Haaland” no buscaba hogar: era “Bigotes” y volvió con su familia

Lo que parecía el inicio de una nueva oportunidad de adopción terminó en un emotivo reencuentro.

El perrito que el jueves fue presentado por la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante el primer día de la Jornada de Adopción en la Glorieta Mundialista de Insurgentes y al que los policías llamaron cariñosamente “Haaland”, recuperó a su verdadera familia.

El can, descrito por los elementos de la BVA como un perro cariñoso, obediente y muy activo, fue exhibido durante el primer día de la jornada con la esperanza de encontrar un nuevo hogar.

Foto: SSC

Sin embargo, este viernes la SSC informó que el animal no era un perro abandonado. Su dueño acudió a las instalaciones de la jornada luego de reconocerlo en los noticieros.

El hombre, que se identificó como Saúl, explicó que el verdadero nombre del perro es “Bigotes” y relató que el animal se escapó de su casa, según declaró a la SSC.

Luego de ver las imágenes difundidas por los medios de comunicación, Saúl identificó a su mascota y acudió a la feria de adopciones instalada en la Glorieta de Insurgentes, para reclamarla.

El can, descrito por los elementos de la BVA como un perro cariñoso, obediente y muy activo, fue exhibido durante el primer día de la jornada Foto: SSC

Tras verificar la propiedad del perro, personal de la Brigada de Vigilancia Animal entregó a “Bigotes” a su dueño y permitió el reencuentro entre el can de ocho meses de edad y su familia.

La Jornada de Adopción de perros y gatos instalada en la denominada temporalmente “Glorieta Mundialista” continúa con el objetivo de encontrar un hogar para decenas de animales rescatados que permanecen bajo el cuidado de la Brigada de Vigilancia Animal.