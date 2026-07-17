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Dos perritos mueren calcinados por incendio en Azcapotzalco

Los canes estaban en la azotea del inmueble en el que se realizaban trabajos de hojalatería y pintura

Por: Rodolfo Dorantes

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigación
Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigaciónFoto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Un incendio consumió u inmueble en la colonia Potrero del Llano, en la alcaldía Azcapotzalco, lo que provocó que dos perros murieran calcinados.

La conflagración inició alrededor de las 17:00 horas, en el garaje de la modesta vivienda ubicada en la calle A, entre Avenida Jardín e Ibiza, el cual era ocupado como taller de hojalateria y pintura.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigación
Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Bomberos de la Ciudad de México atendieron la emergencia de manera inmediata y evitaron que el incendio se propagara a las viviendas aledañas.

Por el siniestro, no se registraron personas lesionadas; sin embargo, dos perritos que se encontraban en la azotea del inmueble, no lograron ser rescatados y fallecieron.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigación para determinar las causas que dieron origen al fuego y deslindar responsabilidades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigación
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