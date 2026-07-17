Dos perritos mueren calcinados por incendio en Azcapotzalco

Un incendio consumió u inmueble en la colonia Potrero del Llano, en la alcaldía Azcapotzalco, lo que provocó que dos perros murieran calcinados.

La conflagración inició alrededor de las 17:00 horas, en el garaje de la modesta vivienda ubicada en la calle A, entre Avenida Jardín e Ibiza, el cual era ocupado como taller de hojalateria y pintura.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Bomberos de la Ciudad de México atendieron la emergencia de manera inmediata y evitaron que el incendio se propagara a las viviendas aledañas.

Por el siniestro, no se registraron personas lesionadas; sin embargo, dos perritos que se encontraban en la azotea del inmueble, no lograron ser rescatados y fallecieron.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigación para determinar las causas que dieron origen al fuego y deslindar responsabilidades.