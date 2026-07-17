Mundial lleva beneficios económicos a alcaldías de la periferia

El Mundial de Futbol 2026 extendió la derrama económica hacia alcaldías periféricas, donde el gasto de visitantes internacionales registró incrementos de hasta 350.6 por ciento, destacaron autoridades capitalinas.

A pesar de que alcaldías de la llamada ciudad central, como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, registraron aumento de derrama económica durante la justa, debido a que concentran los corredores turísticos, históricos y económicos de la ciudad, fueron las alcaldías de la periferia de la ciudad, las que reportaron un mayor aumento en derrama económica por parte de visitantes extranjeros.

De acuerdo con el sitio habilitado en la Plataforma Transparencia CDMX de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), la alcaldía Coyoacán registró un aumento de 77.2 por ciento; Cuauhtémoc, 67.9 por ciento; Benito Juárez, 57 por ciento; Álvaro Obregón, 52.2 por ciento; Miguel Hidalgo, 50.3 por ciento.

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Sin embargo, Milpa Alta encabezó la lista con un crecimiento de 350.6 por ciento en la derrama económica generada por visitantes extranjeros, seguida de Tláhuac, con 223.5 por ciento; Iztapalapa, con 154.5 por ciento y Xochimilco, con 124 por ciento.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, atribuyó estos resultados a la estrategia para distribuir más de mil actividades mundialistas que organizó su administración, para promover destinos fuera del corredor turístico tradicional.

En Xochimilco, donde renovamos los embarcaderos, el consumo de turistas internacionales creció 124 por ciento. En Tlalpan y en Iztacalco el gasto se duplicó; en Tláhuac e Iztapalapa se multiplicó por tres y en Milpa Alta se cuadruplicó”, afirmó.

Brugada sostuvo que los indicadores confirman que los beneficios económicos del Mundial no se concentraron en el centro de la capital.

Este es un resultado muy relevante. Este Mundial descentralizó el turismo. La evidencia demuestra que la derrama económica llegó a las periferias, que era lo que queríamos”, enfatizó, durante la presentación del balance de la justa mundialista, presentado este viernes, dos días antes del partido final.

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Nueva herramienta interactiva

En conjunto con el BBVA, el gobierno de la Ciudad de México desarrolló una herramienta interactiva para medir el impacto económico del Mundial observado en tarjetas y dispositivos de BBVA.

La herramienta digital incluye el gasto de turistas internacionales en la Ciudad de México por alcaldía, giro y nacionalidad.

Juan Pablo de Botton aseguró que a partir de este viernes 17 de julio se podrán revisar el sitio que está disponible en la plataforma de transparencia.cdmx.com.mx/ actividad-económica