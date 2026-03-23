Reabren circulación en autopista México-Cuernavaca tras volcadura de tráiler

Hace unos momentos fue reabierta la circulación rumbo al sur en la autopista México-Cuernavaca, luego de que esta mañana fuera bloqueada tras la volcadura de un tráiler de carga que dejó un saldo de un muerto, a la altura del kilómetro 66 +700, en el sitio conocido como “La Pera”.

En el lugar, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) realiza labores de limpieza para retirar el plástico que era transportado por la unidad pesada que se volcó en el lugar.

Los tres carriles en dirección a Cuernavaca ya se encuentran libres, aunque en la zona aún se puede notar carga vehicular debido a los vehículos rezagados.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoCuernavaca. Se informa a las personas que se registran diversos eventos, que afectan la circulación:



🔘Km 51, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de choque contra muro central.

🔘Km 66, dirección CDMX. Se restablece la circulación con… — CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026

¿Qué pasó en la autopista México-Cuernavaca?

La autopista México-Cuernavaca fue cerrada esta mañana en ambos sentidos debido a la volcadura de un tráiler cargado con plástico.

El conductor de la unidad pesada perdió el control en el kilómetro 66+700, a la altura de “La Pera”, lo que ocasionó caos vial en esta vía, una de las más transitadas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:00 horas cuando el conductor del tráiler que se dirigía hacia Cuernavaca perdió el control de la unidad al entrar a la curva conocida como “La Pera” y dejó daños no sólo en la vialidad, sino que también afectó dos vehículos particulares y causó la muerte del conductor de uno de ellos.

La caja del tráiler derribó parte del muro de contención e invadió el carril de contraflujo. El conductor de un vehículo blanco con placas C70-BNK murió al instante ya que parte de la caja le cayó encima.

Hasta ahora la víctima, de aproximadamente 40 años, no ha sido identificada por las autoridades.

En tanto, una camioneta plateada con placas RCE-032-D, resultó con severos daños debido al percance, sin embargo, las dos personas que viajaban en ella, piloto y copiloto, se encuentran sin afectaciones.

En su momento, y debido al percance y al cierre de la vía en ambos sentidos, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer la habilitación del campamento de “La Pera” para que los automovilistas que se dirijan a Cuernavaca puedan seguir su trayecto.

Peritos de la Fiscalía de Morelos llegaron al lugar del percance para levantar los indicios y anexarlos a la carpeta de investigación que se abrió derivado de estos hechos. Además, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento del cuerpo de la persona que murió durante el percance.

Como parte de las labores, el vehículo en el que viajaba la persona que perdió la vida fue retirado de la zona del percance y trasladado bajo resguardo como parte de la investigación por estos hechos.

En la zona, autoridades laboraron para retirar el tráiler que volcó en la vía.

jcp