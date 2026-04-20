Exigen justicia y reclasificación a feminicidio en caso de Karen Mariel Juárez Romero
Familiares y colectivas acusan omisiones de la Fiscalía CDMX en el caso de la estudiante del IPN, quien murió tras ser arrojada de un vehículo
En una marcha que inició en Pino Suárez y concluyó en la Fiscalía, las manifestantes denunciaron omisiones en la investigación y la falta de detenidos.
Karen Mariel murió tras ser presuntamente arrojada de un vehículo en movimiento por su pareja sentimental, identificado como Jesús Fernando.
El incidente ocurrió el 8 de febrero sobre Circuito Interior, a la altura de Calzada Vallejo e Insurgentes Norte (en la curva de La Raza).
La madre de la víctima, Claudia Romero, declaró que Karen, antes de ser intervenida quirúrgicamente, confesó que su novio la golpeó y la arrojó del auto. Karen sufrió la amputación de ambas piernas, fractura de pelvis y lesiones de vejiga; agonizó durante 13 días en el Hospital Magdalena de las Salinas.
La familia y las amigas de Karen aseguran que Jesús Fernando era una persona violenta y que la víctima ya quería terminar la relación.
Amigas de Karen, Abril y Arantza, también hicieron un llamado a los médicos del hospital para que testifiquen ante las autoridades sobre la declaración de Karen.