Exigen justicia y reclasificación a feminicidio en caso de Karen Mariel Juárez Romero

Familiares de Karen Mariel Juárez Romero, una estudiante de 23 años de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN, quien falleció el 20 de febrero, se manifestaron junto a la colectiva Resistencia Sorora para exigir a la Fiscalía de la Ciudad de México la reclasificación de su caso de homicidio culposo a feminicidio.

En una marcha que inició en Pino Suárez y concluyó en la Fiscalía, las manifestantes denunciaron omisiones en la investigación y la falta de detenidos.

Karen Mariel murió tras ser presuntamente arrojada de un vehículo en movimiento por su pareja sentimental, identificado como Jesús Fernando.

El incidente ocurrió el 8 de febrero sobre Circuito Interior, a la altura de Calzada Vallejo e Insurgentes Norte (en la curva de La Raza).

La madre de la víctima, Claudia Romero, declaró que Karen, antes de ser intervenida quirúrgicamente, confesó que su novio la golpeó y la arrojó del auto. Karen sufrió la amputación de ambas piernas, fractura de pelvis y lesiones de vejiga; agonizó durante 13 días en el Hospital Magdalena de las Salinas.

La familia y las amigas de Karen aseguran que Jesús Fernando era una persona violenta y que la víctima ya quería terminar la relación.

Amigas de Karen, Abril y Arantza, también hicieron un llamado a los médicos del hospital para que testifiquen ante las autoridades sobre la declaración de Karen.