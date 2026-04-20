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Exigen justicia y reclasificación a feminicidio en caso de Karen Mariel Juárez Romero

Familiares y colectivas acusan omisiones de la Fiscalía CDMX en el caso de la estudiante del IPN, quien murió tras ser arrojada de un vehículo

Por: Brenda Salas

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Manifestantes avanzan con pancartas del caso Karen Mariel Juárez Romero durante una marcha en CDMX para exigir justicia y la reclasificación a feminicidio.Ilustración / DALL-E

  • Familiares de Karen Mariel Juárez Romero, una estudiante de 23 años de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN, quien falleció el 20 de febrero, se manifestaron junto a la colectiva Resistencia Sorora para exigir a la Fiscalía de la Ciudad de México la reclasificación de su caso de homicidio culposo a feminicidio. 

    • En una marcha que inició en Pino Suárez y concluyó en la Fiscalía, las manifestantes denunciaron omisiones en la investigación y la falta de detenidos.

    Karen Mariel murió tras ser presuntamente arrojada de un vehículo en movimiento por su pareja sentimental, identificado como Jesús Fernando. 

    El incidente ocurrió el 8 de febrero sobre Circuito Interior, a la altura de Calzada Vallejo e Insurgentes Norte (en la curva de La Raza).

     La madre de la víctima, Claudia Romero, declaró que Karen, antes de ser intervenida quirúrgicamente, confesó que su novio la golpeó y la arrojó del auto. Karen sufrió la amputación de ambas piernas, fractura de pelvis y lesiones de vejiga; agonizó durante 13 días en el Hospital Magdalena de las Salinas.

    La familia y las amigas de Karen aseguran que Jesús Fernando era una persona violenta y que la víctima ya quería terminar la relación. 

    Amigas de Karen, Abril y Arantza, también hicieron un llamado a los médicos del hospital para que testifiquen ante las autoridades sobre la declaración de Karen.

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