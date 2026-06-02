Guardianes Verdes recibe más de 3 mil reportes ciudadanos en dos semanas

La plataforma Guardianes Verdes, impulsada por el Partido Verde en la Ciudad de México, ha recibido más de tres mil reportes ciudadanos en menos de dos semanas.

“Evidenciando el creciente malestar de los habitantes ante deficiencias en los servicios públicos y la falta de atención de las autoridades locales. Las denuncias abarcan problemas que afectan diariamente a miles de personas en diversas zonas de la capital”, indicó en un comunicado.

El dirigente del Partido Verde en la capital, Jesús Sesma Suárez, informó que los reportes se concentran principalmente en temas como baches, fallas en el alumbrado público, poda de árboles, desazolve, pavimentación y mantenimiento de coladeras.

Señaló que alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco registran el mayor número de quejas ciudadanas.

“El instituto político destacó que todas las denuncias han sido canalizadas formalmente a las dependencias responsables; sin embargo, lamentó que en muchos casos la respuesta gubernamental siga siendo insuficiente o inexistente. Afirmó que la ciudadanía demanda soluciones concretas y resultados visibles ante problemas que permanecen sin atender durante largos periodos”, señaló.

El Partido Verde indicó que continuará acompañando a los vecinos y dará seguimiento puntual a cada reporte recibido.