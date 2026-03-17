Gobierno responsable de supervisión y seguridad de edificio derrumbado: Rojo de la Vega

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las secretarías de Vivienda y de Gestión Integral de Riesgos, era responsable de supervisar las obras de demolición y garantizar la seguridad en el inmueble colapsado, ubicado en Calzada San Antonio Abad 124, donde murieron tres trabajadores y otro fue hospitalizado.

Así lo afirmó en conferencia de prensa la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien dijo que la demolición inició sin programa interno de protección civil, debido a que el Gobierno de la Ciudad de México lo permitió a través de un acuerdo de facilidades publicado en la Gaceta Oficial por la Comisión de Reconstrucción, instancia adscrita a la Secretaría de Vivienda.

Dijo que desde septiembre de 2025 la demarcación advirtió que existían riesgos en la demolición. Sin embargo, el Gobierno capitalino permitió la obra.

Y agregó que el acuerdo de facilidades indica que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil era la responsable de garantizar la seguridad en la demolición.

Indicó que la alcaldía no ha podido verificar más de 400 obras porque el Instituto de Verificación Administrativa les ha recortado personal, de 12 a sólo seis inspectores.

Sobreviviente sigue recuperándose

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc. Héctor López Ramírez

Rojo de la Vega advirtió que en la alcaldía Cuauhtémoc existen 17 obras apegadas al acuerdo de facilidades emitido por el Gobierno de la Ciudad de México.

Y acusó que han intentado verificar seis de estas obras y no se les ha permitido, porque están apegadas a dicho acuerdo, cuya versión más reciente fue emitida durante la presente administración.

Informó que el trabajador sobreviviente sigue recuperándose, aunque acusó que el Gobierno capitalino lo abandonó a su suerte.

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