Gobierno de la Ciudad lanzará app de carga peligrosa

El gobierno de la ciudad anunció que prepara una aplicación para dispositivos móviles para que la ciudadanía pueda reportar vehículos de transporte de materiales peligrosos que circulen por vías u horarios prohibidos, anunció ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Para garantizar que cualquier pipa que no esté cumpliendo el reglamento, la ciudadanía nos ayude a decir por dónde anda, cómo va y podamos operar rápido (…)”, dijo.

La app, que será operada por la Secretaría de Movilidad, está en etapa de desarrollo, enfatizó la jefa de Gobierno.

El anuncio se hizo luego de que Excélsior documentó y publicó que ese tipo de vehículos no están respetando las restricciones establecidas después del siniestro en el puente de La Concordia el 10 de septiembre pasado, que dejó 32 personas muertas y un centenar de víctimas directas.

“Se atendió el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad”, dijo Brugada y aseguró que “lo que toca a su gobierno se está haciendo” y afirmó que los radares móviles itinerantes están operando en las entradas carreteras de la ciudad, para lo que mostró un video en el que por primera vez hacen públicos estos aparatos.

En el material audiovisual se observa a elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana operando un dispositivo que dirigen a una pipa de gas que circula en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, tras lo cual un par de motopatrulleros salen, alcanzan al camión de carga y lo dirigen a los carriles laterales.

“Hoy (martes) justamente estábamos viendo en el Gabinete de Seguridad este tema y la Secretaría de Seguridad nos presentó un video (…). Los radares están funcionando; están funcionando en todas las entradas a la ciudad.

“(…) Ahí están los radares; ahí está una pipa que va en el carril de alta velocidad en Zaragoza y allí está siendo detenida”, narró Brugada mientras se proyectaba el video.

Agregó que se cuenta con estos dispositivos en el acceso de la carretera México-Puebla y en las entradas a la ciudad, “de Cuernavaca, Toluca, Querétaro, Pachuca., y se van también moviendo”.

Este diario realizó recorridos por entradas carreteras a la ciudad y no pudo ubicar operativos de Tránsito en los que se emplearan estos dispositivos.

La jefa de Gobierno también adelantó que “se están preparando operativos” coordinados con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos.

Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil revisarán, en coordinación con la dependencia federal, “otras situaciones que tienen que ver con el tipo de hidrocarburo” y las cantidades reguladas para su transporte.

“Se revisará cuánto hidrocarburo llevan en la pipa. Todo lo que tiene que ver sobre velocidad”, detalló.

“Lo que nos toca a nosotros estamos cumpliendo; lo otro está en coordinación para hacer operativos conjuntos”, concluyó Brugada durante una conferencia de prensa en la que anunció la construcción de la nueva Universidad de las Artes de la CDMX, cuyas obras iniciarán en marzo próximo.