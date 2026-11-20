Decomisan bicicletas eléctricas por más de 2 mdp en colonia Doctores
Los productos serían de aparente procedencia ilícita, ya que no se presentó la documentación para acreditar su legal comercialización
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) decomisó mercancía valuada en dos millones 115 mil pesos en una tienda especializada en artículos de ciclismo, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, debido a que el establecimiento no pudo acreditar su legal procedencia.
De acuerdo con la SSC, el operativo se realizó sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, donde personal de la SAF llevó a cabo una visita de verificación administrativa al negocio.
Durante la inspección, un representante de la dependencia solicitó al encargado la documentación que acreditara la procedencia legal de los productos y su autorización para comercializarlos en territorio nacional; sin embargo, este no pudo presentar los documentos requeridos.
Ante esta situación, policías capitalinos aseguraron:
- 49 bicicletas eléctricas
- 128 cajas con bicicletas
- 149 cajas con accesorios
- 9 mil 825 piezas de accesorios
Finalmente, toda la mercancía fue trasladada a instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde quedó bajo resguardo de la dependencia y custodia de elementos de la SSC, mientras se determina su situación legal.
Las autoridades señalaron que los productos serían de aparente procedencia ilícita, debido a que durante la revisión no se presentó la documentación correspondiente para acreditar su legal comercialización.