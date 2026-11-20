Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) decomisó mercancía valuada en dos millones 115 mil pesos en una tienda especializada en artículos de ciclismo, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, debido a que el establecimiento no pudo acreditar su legal procedencia.

De acuerdo con la SSC, el operativo se realizó sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, donde personal de la SAF llevó a cabo una visita de verificación administrativa al negocio.

Durante la inspección, un representante de la dependencia solicitó al encargado la documentación que acreditara la procedencia legal de los productos y su autorización para comercializarlos en territorio nacional; sin embargo, este no pudo presentar los documentos requeridos.

Foto: SSC

Ante esta situación, policías capitalinos aseguraron:

49 bicicletas eléctricas

128 cajas con bicicletas

149 cajas con accesorios

9 mil 825 piezas de accesorios

Finalmente, toda la mercancía fue trasladada a instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde quedó bajo resguardo de la dependencia y custodia de elementos de la SSC, mientras se determina su situación legal.

Foto: SSC

Las autoridades señalaron que los productos serían de aparente procedencia ilícita, debido a que durante la revisión no se presentó la documentación correspondiente para acreditar su legal comercialización.