Un menor de edad fue atropellado en calles del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, por un conductor que, lejos de detenerse para auxiliarlo, se dio a la fuga.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes comenzaron a circular después de lo ocurrido y fueron difundidas en el noticiario de Nacho Lozano, de Imagen Televisión.

Los hechos fueron registrados en Avenida Cerezos, cerca de un módulo de Policía.

El motociclista que atropelló al niño

En la grabación se observa al menor corriendo en una vialidad, cerca de un cruce peatonal, cuando ocurre el incidente. Las imágenes también muestran a un hombre que circula a bordo de una motocicleta.

El caso ha despertado indignación entre los pobladores y más porque la víctima se trata de un niño, exigen que los conductores respeten las zonas de cruce.

Aunque no se sabe qué tan graves fueron las lesiones del niño, los demandantes sí piden a las autoridades que sea identificado, localizado y que pague por el atropellamiento y por darse a la fuga.

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