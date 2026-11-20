Familiares y amigos despidieron este miércoles en el panteón Jardín Guadalupano, en Ecatepec, Estado de México, a Roger Pérez Carmona, de 38 años, quien murió tras caer en un bache, perder el control de su motocicleta y estamparse contra un árbol en el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el sepelio, su esposa e hijos le dieron el último adiós en medio de un llanto incontenible. Shajid, hermano de la víctima, señaló ante los medios que la muerte de Roger fue consecuencia directa de la negligencia de las autoridades.

En el lugar también se encontraba Ali, el joven de 15 años que viajaba a bordo de la motocicleta junto a su padre, quien resultó con golpes en el rostro y se encuentra profundamente afectado.

En un recorrido de Imagen Noticias se constató que la zona del accidente fue repavimentada por las autoridades tras el incidente fatal, luego de haber sido reportada durante varios meses.

Foto: Brenda Salas | Excélsior

Reunión con autoridades y exigencias familiares

Kevin Soriano, primo hermano de la víctima, informó que sostendrán una mesa de trabajo, el próximo lunes a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con representantes del secretario de Gobierno, César Cravioto, para atender la situación.

Entre las principales demandas de la familia se encuentran:

Una pensión vitalicia para los hijos de Roger

La reparación de los daños, incluyendo la indemnización correspondiente y el apoyo para recuperar la motocicleta que aún se estaba pagando

Apoyo psicológico y tanatológico para los menores y la esposa

El cumplimiento formal de todas las peticiones plasmadas en una minuta entregada a las autoridades

Kevin Soriano aclaró que, aunque existe un ofrecimiento de apoyo emergente por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) y un cheque disponible, la familia ha decidido condicionar su cobro hasta que el gobierno cumpla con las exigencias de la minuta.

Asimismo, dijo que los gastos funerarios actuales fueron cubiertos completamente por la familia.