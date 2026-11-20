La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, aclaró que solicitó formalmente medidas de protección y vigilancia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desde el pasado 13 de noviembre para las comparecencias de los titulares de las 16 alcaldías.

Lo anterior tras los señalamientos derivados de los enfrentamientos registrados este viernes en las inmediaciones del Recinto Legislativo de Donceles, previo a la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Desde hace una semana solicitamos formalmente el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Existe un oficio que acredita que realizamos las gestiones preventivas correspondientes. Incluso, esta misma mañana hablé personalmente son el secretario Pablo Vázquez Camacho, para solicitar que se reforzara la seguridad", señaló.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

De acuerdo con el Congreso capitalino, la petición quedó asentada en el oficio MDPPO/TA/OGS/III/247/2026, dirigido al titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, mediante el cual se requirió implementar medidas de protección y resguardo del Recinto Legislativo, así como mantener vallada la media luna de las escalinatas de acceso durante el desarrollo de las comparecencias.

Garza subrayó que la integridad de quienes asisten y laboran en el recinto es prioritaria, sostuvo que desde la Presidencia del Congreso se actuó con anticipación para generar condiciones de orden y respeto en las sesiones.

Alessandra Rojo, alcaldesa de Cuauhtémoc, a su arribo al Congreso capitalino Foto: Mateo Reyes | Excélsior

La seguridad de todas las personas es una prioridad. Desde la Presidencia del Congreso actuamos con anticipación y seguiremos promoviendo las condiciones necesarias para que los trabajos legislativos se desarrollen con orden y respeto", reiteró.

Por último, la legisladora enfatizó su rechazo a cualquier expresión de violencia en el entorno legislativo, por lo que llamó a las partes a privilegiar el diálogo y el respeto institucional.