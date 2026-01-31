Giovani Gutiérrez enaltece trabajo de la Fundación John Langdon Down

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, reconoció el trabajo de la Fundación John Langdon Down, que a lo largo de 54 años trabaja por la inclusión de personas con síndrome de Down, ya que “en esta noble tarea estamos comprometidos a sumar todas y todos”, así lo afirmó al recorrer las instalaciones.

“Nadie puede decirse ajeno a las tareas de inclusión, desarrollo e integración social como las que realiza esta noble fundación que, al conocer a detalle su compromiso con quienes viven con síndrome de Down, nos compromete a todos a sumar esfuerzos para brindar nuevas oportunidades de desarrollo para quienes aquí son atendidos y a sus familias”, comentó Gutiérrez.

Sylvia G. Escamilla, fundadora de John Langdon Down, explicó cuál es el compromiso que tiene para integrar a las personas con síndrome de Down, especialmente con varios proyectos, entre ellos la Escuela Mexicana de Arte Down o el Tres 21 Arte-Café, lugar en el que se da empleo a los egresados de la institución, en donde se capacitan y preparan para integrarse al mercado laboral.

Añadió que la fundación, ubicada en la colonia Insurgentes Cuicuilco, también se brindan servicios médicos y psicológicos, asesoría especializada y programas especiales de terapia.

Por lo que el alcalde de Coyoacán destacó el trabajo de todas las personas que trabajan en la fundación, como maestras, educadoras, doctoras, especialistas en atención a la salud y el deporte, psicólogas así como que la alcaldía dará el apoyo que esté a su alcance.

“Decir 54 años de trabajo es fácil, pero lograr lo que ha hecho la Fundación en más de medio siglo, es una tarea titánica que todas y todos debemos reconocer y a la cual nos debemos sumar. Coyoacán así lo hace, así lo ha hecho y ratificamos nuestro compromiso de seguir impulsando una política pública de inclusión, respeto, promoción y defensa de los derechos humanos de todas y todos”, concluyó.

