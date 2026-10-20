Tras rescate de perros hacinados en Iztapalapa, dejan a gatitos en el abandono

A dos semanas del operativo conjunto entre la alcaldía Iztapalapa, la Agencia de Atención Animal (Agatan) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), donde se rescataron a más de 120 perritos de un predio ubicado en la calle Sur 103, de la colonia Héroes de Churubusco, en Iztapalapa, la problemática cambió: ahora son gatos en estado de abandono que transitan por la calle sin cuidado alguno.

Ese día del operativo la cuenta, en ese momento, era de 120 perritos que se fueron. Un día antes se fueron 70 y 50 que sacó la alcaldía a los refugios de Lupis Animalista”, señaló Maggie García, vecina de Sur 103.

Vecinos de esta calle han denunciado la presencia de estos gatos, los cuales todos los días salen a la calle a hacer sus necesidades, se pelean entre sí e incluso ya embarazaron a una de las hembras.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Ya pasaron dos semanas y no te miento, mira, siguen los gatos. El problema es que ya están buscando meterse a las casas y, sobre todo, que ya hay gatitas embarazadas”, explicó

Por lo que se solicitó a la alcaldía Iztapalapa, así como a la Agencia de Atención Animal, dirigida por Ana Villagrán, que se cumpla el compromiso asumido con los vecinos para el traslado de los gatos.

El pasado 8 de octubre, Ana Villagrán, en entrevista con este medio, afirmó que se trampearían los gatos para poder rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro; sin embargo, esto no ha sido así.

Después de este periodo, ninguna otra autoridad ha hecho acto de presencia en el domicilio ni ha dado respuesta a los vecinos, quienes denuncian que, además de la presencia de los felinos, todavía falta por limpiar el cuarto donde vivía el hombre.

Reproducir Vecinos de la colonia Héroes de Churubusco pidieron a las autoridades que acudan de nuevo a la vivienda

Cadáveres al interior del cuarto

De acuerdo con los propios vecinos, al interior de este lugar todavía permanecen los cadáveres de seis perritos, los cuales no pudieron ser sacados debido a que la fiscalía necesita una orden de cateo. Cabe destacar que también existe una carpeta de investigación por presunto maltrato animal en contra del sujeto.

No se han llevado los cadáveres, ya huele a putrefacción; no se los han llevado y no pueden entrar a limpiar ni a recogerlos porque no estaba la orden para entrar por medio de la fiscalía", añadió Maggie García.

La vecina explicó que la veterinaria forense que acudió el día del operativo le indicó que no se podían retirar los cadáveres hasta que se les realizara una necropsia. Sin embargo, ya han transcurrido dos semanas desde aquel momento.