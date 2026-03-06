Rescatan a cuatro gatitos de incendio en Santa María la Ribera

Un herido, 40 personas evacuadas y cuatro gatos rescatados, fue el saldo que dejó un incendio registrado en la colonia Santa María la Ribera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El fuego se registró en un departamento, ubicado en la esquina de Enrique González Martínez y Manuel Carpio, a donde arribaron los cuerpos de emergencia de la alcaldía y del gobierno de la Ciudad de México.

En el sitio, los elementos atendieron a una persona que resultó con quemaduras y lesiones por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Como medida preventiva, 40 personas fueron desalojadas del inmueble, con apoyo de la Policía Auxiliar de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sector 64 Orión.

Además, se rescataron cuatro gatos cachorros que fueron trasladados al Centro de Atención Canina y Felina de la demarcación, para ser valorados por un médico veterinario.

En tanto, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de laboraron para controlar el fuego y realizar el enfriamiento de la zona

En su cuenta de X, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reconoció la labor del personal de emergencia. Aseguró que actuaron de manera oportuna para salvaguardar a las personas en el lugar.

“Así trabaja este gran equipo de héroes que no se rinde cuando se trata de cuidar a la gente”, publicó en X.

*DRR*