Retrasos en el Metro y otras emergencias HOY en CDMX y ZMVM

Este martes hubo varias emergencias en distintos puntos de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana; desde accidentes viales hasta incidentes que afectaron el servicio del Metro y una fuerte movilización policiaca.

Un ahorcado

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió muy cerca de la estación Deportivo 18 de Marzo de la Línea 3 del Metro. Vecinos y personas que pasaban por la zona encontraron a un hombre colgado de un árbol, con la cabeza cubierta y semidesnudo. El cuerpo estaba a unos ocho metros de altura, lo que obligó a desplegar un operativo de policías, bomberos y peritos. Ahora serán las autoridades las que determinen quién era la víctima y si se trató de un suicidio o de un posible crimen.

La víctima ahorcada Ricardo Vitela

Metro con retrasos

El termo Especial

En el Metro CDMX, un simple termo terminó complicándole la mañana a cientos de pasajeros. El objeto cayó a las vías de la Línea 3 y fue necesario detener momentáneamente la circulación para retirarlo. Durante varios minutos los trenes avanzaron con lentitud y las estaciones se saturaron. Más tarde, el STC informó que el servicio comenzó a regresar poco a poco a la normalidad y recordó a los usuarios cuidar bien sus pertenencias al estar en los andenes.

Por: Jonás López

Hombre sin vida cerca de Tacubaya

También hubo movilización cerca del Metro Tacubaya, donde fue localizado sin vida un hombre que, de acuerdo con los primeros reportes, vivía en situación de calle. En otro punto de la ciudad, un peatón perdió la vida tras ser atropellado sobre avenida Carlos Lazo, en la alcaldía Álvaro Obregón. El automovilista responsable escapó del lugar.

Derrapa motociclista

En Iztapalapa, una motociclista terminó en el pavimento luego de chocar contra un automóvil sobre Calzada La Viga. Paramédicos llegaron para atenderla mientras policías resguardaban la zona y el tránsito se complicó durante varios minutos.

Camión de basura

Por último, en Azcapotzalco, el conductor de un camión de basura perdió el control cuando circulaba por un desnivel del Eje 4 Norte. La unidad se estrelló contra un muro de contención y quedó atorada sobre la guarnición, lo que provocó afectaciones a la circulación, así como derrame de la basura.